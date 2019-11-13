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​2020’de 44 gün izin fırsatı!

2019 yılını artık geride bırakıyoruz. Yeni yıla girmeye 1,5 ay kala şimdiden 2020 yılında ne kadar resmi izin olacağı merak ediliyor. 2020 yılındaki resmi tatil günlerini derleyen Türkiye’nin lider uçak bileti sitesi Enuygun.com, çalışanlar için bir tatil takvimi planı da yayınladı. Eğer çalışanlar bu takvime göre hareket ederse 2020 yılında tam 44 gün izin yapabilecek.

​2020’de 44 gün izin fırsatı!

2019 yılını artık geride bırakıyoruz. Yeni yıla girmeye 1,5 ay kala şimdiden 2020 yılında ne kadar resmi izin olacağı merak ediliyor. 2020 yılındaki resmi tatil günlerini derleyen Türkiye’nin lider uçak bileti sitesi Enuygun.com, çalışanlar için bir tatil takvimi planı da yayınladı. Eğer çalışanlar bu takvime göre hareket ederse 2020 yılında tam 44 gün izin yapabilecek.

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:05
​2020’de 44 gün izin fırsatı!

Yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkânı doğacak. Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceğini belirten Türkiye’nin lider uçak bileti sitesi Enuygun.com’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Çalışanlar dilerse 13,5 gün izin alarak tam 44 gün tatil yapabilecekler.” dedi.

Yeni yılda dini bayramların hafta sonunda, resmi tatillerin ise hafta içinde yapılacağını belirten Hacıbayramoğlu şunları söyledi: “Ramazan Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi Arife günüyle başlıyor. Tatil Salı günü sona eriyor, çalışanlar kalan 3 günü izin alarak, 9 gün tatile çıkılabilir. Ya da 19 Mayıs tatiliyle Ramazan Bayramı tatilini birleştirilebilir. Bu durumda da 4 günlük izinle 11 gün tatil yapılabilir. Kurban Bayramı ise yaz tatilinin en güzel zamanına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe Arife günüyle başlıyor ve 3 Ağustos Pazartesi bitiyor. Öncesinde 3,5 gün ya da sonrası 4 gün izin alarak 10 günlük tatil yapılabilir. Bu dönemde uçak bileti fiyatları çok yükseliyor, otobüs biletleri ise erkenden tükeniyor. Tatil programınızı buna göre önceden planlamanızı öneririz.”

Nisan ve mayıs aylarının da bol tatilli geçeceğine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü olacağından 1 günlük izinle 4 gün tatil yapılabilir. 1 Mayıs Cuma günü hafta sonuyla birlikte 3 gün, 19 Mayıs ise Salı gününe denk geldiği için 1 günlük izinle 4 günlük tatile çıkılabilir. Bahar ayları gezginlerin en sevdiği zamanlar. Yeni yerler keşfetmek için iyi tatil fırsatları var.” açıklamasını yaptı. 2020 yılında 15 Temmuz Çarşamba günü öncesi ya da sonrası 2 gün izinle 5 gün izin yapabilmek mümkün. Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise 1 günlük izinle 4 gün sonbahar tatili yapılabilir.

Enuygun.com’un çalışanlara önerdiği 2020 yılı tatil takvimi şu şekilde:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
2020 gün izin fırsatı
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