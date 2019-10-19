2020 Yılında Kaç Bekçi Alınacak? Yeni Bekçi Alımında Mezuniyet Şartı Ne Olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı bekçi alımlarının ardından yeni dönem bekçi alımı ilanına çıkacak. Yeni dönem alımında mezuniyet şartı ne olacak? İşte son bilgiler.

Yazılı, spor, ön sağlık aşamasından sonra sözlü mülakat aşaması geldi. Adaylar Polsi Akademisi Başkanlığı tarafından sözlü mülakatlara alındı ve alınmaya devam ediliyor. Sözlü mülakatların bitmesinin ardından Kasım ayında sonuçların açıklanması ve adayların 45 günlük eğitime alınması bekleniyor.

ÖNCE EĞİTİM SONRA ALIM

EGM , yeni bekçi alımı ilan hazırlıklarını , 2019 yılı alım süreci sona erdikten ve adaylar eğitimlerini tamamladıktan sonra başlatacak. Süreç başladıktan sonra alım için ilanın 2020 yılının ilk aylaırnda yayımlanması ve başvuruların 2020 yılın ın ilk aylarında yapılması bekleniyor.

MEZUNİYET ŞARTI LİSE Mİ İLKOKUL MU?

Yeni bekçi alımına dair en çok merak edilen konu , alımın en az ilkokul mezunu adaylar arasından mı yoksa en az lise mezunu adaylar arasından mı yapılacağı konusu oldu. Mevzuatta alımın en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılabileceği kararlaştırılmıştır. Ancak bu madde Bakanlık tarafından esnetilebiliyor. İçişleri Bakanlığı ise 2017 yılından bu yana yayımladığı ilanlarda alımı en az lise mezunu adaylar arasından yapmaktadır.

Edinilen bilgilere göre 2020 yılı bekçi alımının da lise mezunu adaylar arasından yapılacağı bildirildi.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ ALIMLARI NASIL OLUR?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu çerçevesinde Bekçi alımları yapılır. Bekçilik alımı ilanı, resmi gazetede yayınlandığı gibi ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir. Bekçilik alımı ilanları Polis Akademisi sitesinden ilan olunur.

Bekçilik için İçişleri bakanlığının Polis Akademisi sitesinde alım ilanı geldiğinde kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar e devlet şifreleri ile ön başvuru yaparlar. Ön başvurusunu yapan adaylar pilot şehirlerde yazılı mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Yazılı sınavın baraj puanı 50 , adaylara 100 soru yöneltilecek ve en az 50 doğru yapması istenecek. Puanlama doğru başına 1 puan olarak hesaplanacak.

50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar.

Bekçi olmak için Lise mezunu olma şartı aranmaktadır. 31 yaşına gelmemiş erkeklerden alım yapılır.

Bekçilik alımı sınavı üç aşamadan oluşur;