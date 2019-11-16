2020 yılında hangi günler tatil olacak...

YILBAŞI
1 GÜN TATİL
* 1 Ocak / Çarşamba
* 2 Ocak Perşembe İş Başı
30-31 Aralık veya 2-3 Ocak'la birleştirilip 5 güne çıkarılabilir.
İKİNCİ ARA TATİL SÖMESTIR
16 GÜN TATİL
* 18 Ocak / Cumartesi- 2 Şubat / Pazar
* 3 Şubat Pazartesi İş Başı
(Sadece okulları ilgilendiriyor)
ÜÇÜNCÜ ARA TATİL
9 GÜN TATİL
* 4 Nisan / Cumartesi- 12 Nisan / Pazar
* 13 Nisan Pazartesi İş Başı
(Sadece okulları ilgilendiriyor)
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN TATİL
* 23 Nisan / Perşembe (Cuma (İş günü))
24 Nisan'la birleştirilip 2 güne çıkartılabilir. Hafta sonuna da denk geldiğinden 4 günlük bir tatil yapılabilir.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
RESMİ TATİL 1 GÜN
* 1 Mayıs / Cuma
* 4 Mayıs Pazartesi İş Başı
Hafta sonu ile birleşince 3 gün tatil anlamına geliyor.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 RESMİ GÜN TATİL
* (Pazartesi (İş günü)) 19 Mayıs / Salı
* 20 Mayıs Çarşamba İş Başı
18 Mayıs Pazartesi günü ile birleştirilerek, hafta sonunu da kapsarsa 4 günlük tatil yapılır.
RAMAZAN BAYRAMI
4 GÜN TATİL
* 23 Mayıs / Cumartesi(Arife)-Pazar-Pazartesi-Salı
* 27 Mayıs Çarşamba İş Başı
* Resmi Tatil 4 Gün
19 Mayıs'tan sonra 20,21,22 Mayıs günleri ve 27,28,29 Mayıs günleri izin alınıp hafta sonları dahil 16 gün izin yapılabilir.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
1 GÜN TATİL
* 15 Temmuz / Çarşamba
* 16 Temmuz Perşembe İş Başı
13-14 Temmuz ya da 16-17 Temmuz alınarak hafta sonu ile birleştirilirse, 5 gün tatil yapılabilir.
KURBAN BAYRAMI
5 GÜN TATİL
* 30 Temmuz / Perşembe(Arife-yarım gün)- Cuma- Cumartesi- Pazar- Pazartesi
* 4 Ağustos Salı İş Başı
27 Temmuz'dan başlayarak veya sonrasında 4 gün izin alınarak uzun bir tatil yapılabilir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
HAFTA SONUNA DENK GELİYOR
* 30 Ağustos / Pazar
* 31 Ağustos Pazartesi İş Başı
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
1 GÜN TATİL
* 29 Ekim / Perşembe
* 30 Ekim Cuma İş Başı
* Resmi Tatil 1 Gün
Ancak 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı arifesi Cuma günü için de birleştirilerek, hafta sonunu da kapsayan 4,5 gün izin yapılabilir.