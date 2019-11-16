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2020 yılında hangi günler tatil olacak...

2020’de Toplam Kaç Gün Resmi Tatil Var? 2020’de cumartesi ve pazar günleri sayılırsa 15 buçuk gün, eğer cumartesi ve pazar günleri çıkarılırsa 10 buçuk gün tatil yapılıyor. Ancak birleştirilerek izin yapabilirseniz gün sayısı artar.

2020 yılında hangi günler tatil olacak...

2020’de Toplam Kaç Gün Resmi Tatil Var? 2020’de cumartesi ve pazar günleri sayılırsa 15 buçuk gün, eğer cumartesi ve pazar günleri çıkarılırsa 10 buçuk gün tatil yapılıyor. Ancak birleştirilerek izin yapabilirseniz gün sayısı artar.

16 Kasım 2019 Cumartesi 20:19
2020 yılında hangi günler tatil olacak...

YILBAŞI 

1 GÜN TATİL

* 1 Ocak / Çarşamba

* 2 Ocak Perşembe İş Başı

30-31 Aralık veya 2-3 Ocak'la birleştirilip 5 güne çıkarılabilir.

İKİNCİ ARA TATİL SÖMESTIR 

16 GÜN TATİL

* 18 Ocak / Cumartesi- 2 Şubat / Pazar

* 3 Şubat Pazartesi İş Başı

(Sadece okulları ilgilendiriyor)

ÜÇÜNCÜ ARA TATİL 

9 GÜN TATİL

* 4 Nisan / Cumartesi- 12 Nisan / Pazar

* 13 Nisan Pazartesi İş Başı

(Sadece okulları ilgilendiriyor)

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

1 GÜN TATİL

* 23 Nisan / Perşembe (Cuma (İş günü))

24 Nisan'la birleştirilip 2 güne çıkartılabilir. Hafta sonuna da denk geldiğinden 4 günlük bir tatil yapılabilir.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 

RESMİ TATİL 1 GÜN

* 1 Mayıs / Cuma

* 4 Mayıs Pazartesi İş Başı

Hafta sonu ile birleşince 3 gün tatil anlamına geliyor.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

1 RESMİ GÜN TATİL

* (Pazartesi (İş günü)) 19 Mayıs / Salı

* 20 Mayıs Çarşamba İş Başı

18 Mayıs Pazartesi günü ile birleştirilerek, hafta sonunu da kapsarsa 4 günlük tatil yapılır.

RAMAZAN BAYRAMI 

4 GÜN TATİL

* 23 Mayıs / Cumartesi(Arife)-Pazar-Pazartesi-Salı

* 27 Mayıs Çarşamba İş Başı

* Resmi Tatil 4 Gün

19 Mayıs'tan sonra 20,21,22 Mayıs günleri ve 27,28,29 Mayıs günleri izin alınıp hafta sonları dahil 16 gün izin yapılabilir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 

1 GÜN TATİL

* 15 Temmuz / Çarşamba

* 16 Temmuz Perşembe İş Başı

13-14 Temmuz ya da 16-17 Temmuz alınarak hafta sonu ile birleştirilirse, 5 gün tatil yapılabilir.

KURBAN BAYRAMI

5 GÜN TATİL

* 30 Temmuz / Perşembe(Arife-yarım gün)- Cuma- Cumartesi- Pazar- Pazartesi

* 4 Ağustos Salı İş Başı

27 Temmuz'dan başlayarak veya sonrasında 4 gün izin alınarak uzun bir tatil yapılabilir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 

HAFTA SONUNA DENK GELİYOR

* 30 Ağustos / Pazar

* 31 Ağustos Pazartesi İş Başı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

1 GÜN TATİL

* 29 Ekim / Perşembe

* 30 Ekim Cuma İş Başı

* Resmi Tatil 1 Gün

Ancak 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı arifesi Cuma günü için de birleştirilerek, hafta sonunu da kapsayan 4,5 gün izin yapılabilir.

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2020 yılında hangi günler tatil olacak
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