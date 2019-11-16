2020 yılında hangi günler tatil olacak...

YILBAŞI

1 GÜN TATİL



* 1 Ocak / Çarşamba



* 2 Ocak Perşembe İş Başı

30-31 Aralık veya 2-3 Ocak'la birleştirilip 5 güne çıkarılabilir.

İKİNCİ ARA TATİL SÖMESTIR

16 GÜN TATİL



* 18 Ocak / Cumartesi- 2 Şubat / Pazar



* 3 Şubat Pazartesi İş Başı



(Sadece okulları ilgilendiriyor)

ÜÇÜNCÜ ARA TATİL

9 GÜN TATİL



* 4 Nisan / Cumartesi- 12 Nisan / Pazar



* 13 Nisan Pazartesi İş Başı



(Sadece okulları ilgilendiriyor)

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN TATİL



* 23 Nisan / Perşembe (Cuma (İş günü))

24 Nisan'la birleştirilip 2 güne çıkartılabilir. Hafta sonuna da denk geldiğinden 4 günlük bir tatil yapılabilir.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

RESMİ TATİL 1 GÜN



* 1 Mayıs / Cuma



* 4 Mayıs Pazartesi İş Başı

Hafta sonu ile birleşince 3 gün tatil anlamına geliyor.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 RESMİ GÜN TATİL



* (Pazartesi (İş günü)) 19 Mayıs / Salı



* 20 Mayıs Çarşamba İş Başı

18 Mayıs Pazartesi günü ile birleştirilerek, hafta sonunu da kapsarsa 4 günlük tatil yapılır.

RAMAZAN BAYRAMI

4 GÜN TATİL



* 23 Mayıs / Cumartesi(Arife)-Pazar-Pazartesi-Salı



* 27 Mayıs Çarşamba İş Başı



* Resmi Tatil 4 Gün

19 Mayıs'tan sonra 20,21,22 Mayıs günleri ve 27,28,29 Mayıs günleri izin alınıp hafta sonları dahil 16 gün izin yapılabilir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

1 GÜN TATİL



* 15 Temmuz / Çarşamba



* 16 Temmuz Perşembe İş Başı

13-14 Temmuz ya da 16-17 Temmuz alınarak hafta sonu ile birleştirilirse, 5 gün tatil yapılabilir.

KURBAN BAYRAMI

5 GÜN TATİL



* 30 Temmuz / Perşembe(Arife-yarım gün)- Cuma- Cumartesi- Pazar- Pazartesi



* 4 Ağustos Salı İş Başı

27 Temmuz'dan başlayarak veya sonrasında 4 gün izin alınarak uzun bir tatil yapılabilir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

HAFTA SONUNA DENK GELİYOR



* 30 Ağustos / Pazar



* 31 Ağustos Pazartesi İş Başı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

1 GÜN TATİL



* 29 Ekim / Perşembe



* 30 Ekim Cuma İş Başı



* Resmi Tatil 1 Gün

Ancak 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı arifesi Cuma günü için de birleştirilerek, hafta sonunu da kapsayan 4,5 gün izin yapılabilir.