2020 yılı 3 bin PÖH alımı var mı? İşte başvuru ekranı... PÖH POMEM 25. dönem başvuru sonuçları!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PÖH alımı hakkında bir duyuru yayımlandı. 25. Dönem POMEM PÖH alımı kapsamında fiziki yeterlilik sınav talimatı ile sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Ayrıca PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor. Düzenlenen yasa ile birlikte polis olarak görev yapanlar, PÖH birimlerine geçebilecek.

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Son olarak erkek Pöh alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri kpsscafe.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TALİMATI

Sınav giriş belgelerine ilişkin yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

25. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

25. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

PÖH NASIL OLUNUR?

PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor. Düzenlenen yasa ile birlikte polis olarak görev yapanlar, PÖH birimlerine geçebilecek. Yayınlanan 671 numaralı KHK'nın PÖH olmayı kolaylaştıran maddesi ise şu şekilde: "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuz altı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir." PÖH Olma Şartları 28 yaşından gün almamış olmak, Başvuru yapacak adayın terhis olduğu tarih ile başvuru yaptığı tarih arasında en az 3 yıl süre bulunması, Başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olmak.

Kadroda görevli bir polis memuru iken özel harekat polisi olmak için aranan şartlardır. Polis Özel Harekat birliği polis teşkilatımızın gurur kaynaklarındandır. Bu birlikte yer almak oldukça zor bir eğitim sürecinin sonunda olmaktadır ve başarıyla bir polis özel harekatçı olmanız durumunda da çok zor görevlere verilirsiniz. Bu yüzden özel harekat polisi olmak istiyorum demeden önce bir çok iyi düşünmeniz ve sonucunda karar vermeniz yararınıza olacaktır. Çünkü neredeyse adayların yarısı eğitim sürecinde özel harekat polisi olmaktan vazgeçmektedirler.