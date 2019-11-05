Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100525
ALTIN
274.401
DOLAR
5.7519
STERLIN
7.4197
EURO
6.3713
Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Facebook'un Logosu Değişti! İşte Yeni Logo!
KPSS sınavında nasıl başarılı olabilirim?
Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar
Konut ve Çeyiz Hesabından Sonra Yeni Hesap Geliyor! Araç Alacaklara Müjde! Devlet Katkı Verecek!

2020 üç aylar ne zaman başlıyor?

2019'un son haftalarını yaşayan vatandaşlar, 2020 dini takvimini araştırmaya başladı. Özellikle 2020 üç ayların başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan'ın habercisi olarak da bilinen üç aylar recep ayı ile başlar, şaban ayı ile devam eder ramazan ayı ile sona erer. Peki, 2020 üç aylar ne zaman başlayacak?

2020 üç aylar ne zaman başlıyor?

2019'un son haftalarını yaşayan vatandaşlar, 2020 dini takvimini araştırmaya başladı. Özellikle 2020 üç ayların başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan'ın habercisi olarak da bilinen üç aylar recep ayı ile başlar, şaban ayı ile devam eder ramazan ayı ile sona erer. Peki, 2020 üç aylar ne zaman başlayacak?

05 Kasım 2019 Salı 20:54
2020 üç aylar ne zaman başlıyor?

Yeni yıl öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de üç ayların başlangıç tarihi oldu. İçinde pek çok önemli dini günü barındıran üç ayların 2020'de başlayacağı tarih, pek çok vatandaşın internette araştırdığı konu oldu. İşte, 2020 üç aylar hakkında merak edilenler...

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA İBADET

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir. İslam, her türlü bidat ve hurafeyi yasaklamıştır. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda işte 'Kandil gecesinde şu kadar namaz, şu kadar zikir, şu kadar tesbihat' gibi ifadeler doğru değil. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur’an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
2020 üç aylar zaman başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeğini kaybeden öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bebeğini kaybeden öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
PKK asker bombaları kullanmış! Asker böyle imha etti
PKK asker bombaları kullanmış! Asker böyle imha etti
Uzmanlar uyardı! Ispanak ve nardan sonra bir tehlike daha...
Uzmanlar uyardı! Ispanak ve nardan sonra bir tehlike daha...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim