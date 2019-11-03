2020 Resmi tatiller takvimi açıklandı! Tatiller hangi güne denk geliyor? 2020 Resmi Tatiller... 2020 Resmi Bayramlar...

Yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca vatandaşın gündeminde 2020 Resmi tatiller takvimi yer alıyor. Bu kapsamda yeni yılda resmi ve dini bayram tatillerinin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2020 yılında resmi tatiller hangi gün olacak? İşte 2020 resmi tatiller takvimi...

2020 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2020 - Yılbaşı

2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2020 yılında cuma gününe denk geliyor. Böylelikle öğrenciler ve işçiler hafta sonu tatili ile birleşince üç gün tatil yapabilecek.

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü çalıştığınız kurumdan izin alacağınız durumda tatilinizi 4 güne çıkarabilirsiniz.

Ramazan Bayramı

2020 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatili 4 gün yapılacak.

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2020 yılında 15 Temmuz tarihi çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı

2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Kurban Bayramı tatilinde toplamda 4,5 gün tatil yapılacak.

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2020 yılında pazar gününe denk geliyor.

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin alabilirseniz 4 gün tatil yapma imkanı yakalayabilirsiniz.

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