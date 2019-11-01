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2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişinin aklına gelen konulardan birisi de 2020 ÖSYM sınav takvimi oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılacak olan milyonlarca kişi 2020 ÖSYM sınav takvimi netleşti mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 yılında YKS, DGS, KPSS, ALES, MSÜ ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişinin aklına gelen konulardan birisi de 2020 ÖSYM sınav takvimi oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılacak olan milyonlarca kişi 2020 ÖSYM sınav takvimi netleşti mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 yılında YKS, DGS, KPSS, ALES, MSÜ ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

01 Kasım 2019 Cuma 08:36
2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman?

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte sınavlara katılacak olan adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. Kurum tarafından sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi bu kapsamda arama motorlarında 2020 ÖSYM sınav takvimi netleşti mi sorusuna yanıt arıyor.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Bu nedenle 2020 yılı KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı da belli olmadı. Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

2020 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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