2020 ÖSYM sınav takvimi | 2020 LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri

2020 yılında gerçekleştirilecek sınavlar için milyonlarca öğrencinin hazırlıkları devam ediyor. 2020 KPSS, LGS, YKS, YÖKDİL, DGS, TUS, ALES, MSÜ ve YDS sınavlarının en zaman yapılacağı araştırılıyor.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2020 MEB ve ÖSYM sınav takvimi ile ilgili detaylar netleşiyor. Bazı sınavların 2020 takvimi belli oldu. Detaylar haberimizde.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından şimdilik yalnızca LGS sınav tarihi duyuruldu. LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

LGS NEDİR?

LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir. Bu arada KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Diğer sınavların da ne zaman yapılacağı daha belli değil. Açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

2020 ALES TARİHİ

2020 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM 2019 takvimine göre, 2019-ALES/1, 5 Mayıs'ta yapıldı ve sonuçları 30 Mayıs'ta açıklandı.

22 Eylül'de gerçekleştirilen 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklandı. 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

2020 YILI KPSS LİSANS, ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı ile iki yıllık üniversite programlarından mezun vatandaşlara yönelik düzenlenen Önlisans KPSS sınavlarının tarihi merak konusu.

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2019 yılında yapılmadı. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi netleştiğinde KPSS sınav tarihleri de belli olacak ve haberimizden öğrenebileceksiniz.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı.

2019 yılında 30 Haziran'da düzenlenen KPSS sınavının başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. Geç başvurular ise 21 Mayıs'ta yapılmıştı.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart'ta gerçekleştirildi.