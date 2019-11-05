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2020 KYK bursu ne kadar olacak? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite eğitimi alan öğrenciler için KYK öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren zamlanacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 2020 KYK bursu miktarı merak konusu oldu. Öte yandan yeni dönem KYK burs ve kredi başvuru sonuçları da sorgulanmaya başladı. Peki, 2020 KYK bursu ne kadar olacak? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KYK bursu ne kadar olacak? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite eğitimi alan öğrenciler için KYK öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren zamlanacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 2020 KYK bursu miktarı merak konusu oldu. Öte yandan yeni dönem KYK burs ve kredi başvuru sonuçları da sorgulanmaya başladı. Peki, 2020 KYK bursu ne kadar olacak? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

05 Kasım 2019 Salı 13:43
2020 KYK bursu ne kadar olacak? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.' dedi. İşte, KYK burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvurusu 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

BURSUN GERİ ÖDENMESİ

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.

Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan .

Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

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