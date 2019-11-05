2020 KPSS YKS ALES YDS ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen sınavların 2020 yılında yapılacakları tarihler şimdiden merak konusu oldu. 2020'de YKS, KPSS, ALES, DGS ve YDS başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini merak eden pek çok vatandaş, konuya dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2020 takvimi henüz yayımlanmadı.

Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2020 sınav takviminin 2019'un kasım ya da aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer vereceğiz.

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