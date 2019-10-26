2020 KPSS ne zaman? Sınav takvimini ÖSYM duyurdu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan KPSS sınav takvimi, son günlerde adayların gündemine gelmeye başladı. Ortaöğretim kurumları ya da üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinde mezun olan vatandaşlar, KPSS 2020 tarihini heyecanla bekliyor. KPSS sınav takvimi başvuru tarihleri ile beraber ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilecek. Peki, KPSS 2020 tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilenler.

2020 KPSS NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU MU?

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.