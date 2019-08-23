2020'de kaç gün resmi tatil var ?

2019 yılında sadece 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerinin kalmasıyla birlikte 2020 yılına ilişkin tatil planları yapılmaya başlandı. Erken rezervasyon avantajı ve ucuz uçak bileti almak isteyenler şimdiden harekete geçti.

106 GÜN HAFTA SONU İZNİ



Bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.

Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri Cumartesi ve Pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak. Cumartesi ve Pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.

2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir.

KAMU ÇALIŞANLARI AVANTAJLI



Kamu çalışanları hem hafta sonları hem de bayram tatillerinde tam olarak izin yapabiliyor. Özel sektör çalışanları ise mesai karşılığında resmi tatil günlerinde görevlerini sürdürebiliyorlar. Çoğu özel sektör çalışanı hafta sonları sadece bir gün izin yapabiliyor.

YILBAŞI - ÇARŞAMBA

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - PERŞEMBE

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - CUMA

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - SALI

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı Arifesi 23 Mayıs Cumartesi günü. Ramazan Bayramı ise Pazar, Pazartesi ve Salı günü. Buna göre, çalışanlar hafta sonu ile birlikte 4 gün tatil yapabilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı Arifesi 30 Temmuz Perşembe günü. Kurban Bayramı'nın birinci günü Cuma gününe denk geliyor. Arife günü izin alanlar toplamda 5 gün izin yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI - PAZAR

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI - PERŞEMBE

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