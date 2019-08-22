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2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek!

Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. İyi bir kariyere sahip olmak ve çok para kazanmak için hangi meslekleri seçmeliyiz? İşte 2020'de çok kazandıracak meslekler!

2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek!

Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. İyi bir kariyere sahip olmak ve çok para kazanmak için hangi meslekleri seçmeliyiz? İşte 2020'de çok kazandıracak meslekler!

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:48
2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek!

Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. İyi bir kariyere sahip olmak ve çok para kazanmak için hangi meslekleri seçmeliyiz? İşte 2020'de çok kazandıracak meslekler!

Henüz Olmayan Meslekler

51- Aktarım Uzmanı

50- Android Danışmanı

49- Soyu tükenmiş türler uzmanı

48- Depolama Operatörü

47- Uzay Hemşiresi veya Hekim

46- Uzay Turizm Rehberi

45- Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı

44- Cyborg Tasarımcısı (Cyborg= kurgusal karakter)

43- Hyper-Akıllı Taşımacılık Mühendisi

42- Cenaze Direktörlüğü

41- Kentsel Güvenlik Koordinatörü

40- İlaç Zanaatkarı

39- Kişisel Mikrobiyoloji Müdürü

38- Beyin İmplant Uzmanı

37- Vücut parçası üreticisi

36- Kişisel Eğitim Rehberi

35- Yenilik teşviki sağlayan organizatör

GÜNÜMÜZDE YER ALAN VE POPÜLER OLACAK MESLEKLER

34- Hava Kontrol Mühendisi

33- Proje Temelli İnsan Kaynakları Direktörü

32- Sentetik Biyoloji Mühendisi

31- Problem Çözme Direktörü

30- Sanal Gerçeklik Tasarımcısı

29- Teknik Destek

28- Genetik Mühendisi

27- Biomech Teknisyeni

26- Nanotech Mühendisi

25- Kentsel Tarım Uzmanı

24- Uzaktan Sağlık Mühendisi

23- Robotik Servis Teknisyeni

22- Kişisel Marka Danışmanı

21- Kişisel Gizlilik Danışmanı

20- Artırılmış Gerçeklik Geliştirici

19- 3D Baskı Teknisyeni

18- Akıllı Bina Teknisyeni

17- Sivil veya Ticari Drone Pilotu

16- Blockchain Geliştirici

15- Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

14- Elektronik Mühendisliği Uzmanı

13- Makine Mühendisliği Uzmanı

12- Biyomedikal Mühendisi

11- Bilgisayar Sistemleri Analisti

10- Bilgi Güvenliği Analisti

9- Dijital İçerik Uzmanı

8- Veri Analisti

7- Sağlık Hizmetleri Müdürü

6- Hemşire

5- Fiziksel Terapist

4- Yazılım Geliştirici

3- Hemşire Uygulayıcısı

2- Rüzgar Enerjisi Teknisyeni

1- Güneş Enerjisi Teknisyeni

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Anahtar Kelimeler:
2020 bu işi yapan paraya para demeyecek
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