2020'de bu işi yapan paraya para demeyecek!

Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. İyi bir kariyere sahip olmak ve çok para kazanmak için hangi meslekleri seçmeliyiz? İşte 2020'de çok kazandıracak meslekler!
Henüz Olmayan Meslekler
51- Aktarım Uzmanı
50- Android Danışmanı
49- Soyu tükenmiş türler uzmanı
48- Depolama Operatörü
47- Uzay Hemşiresi veya Hekim
46- Uzay Turizm Rehberi
45- Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı
44- Cyborg Tasarımcısı (Cyborg= kurgusal karakter)
43- Hyper-Akıllı Taşımacılık Mühendisi
42- Cenaze Direktörlüğü
41- Kentsel Güvenlik Koordinatörü
40- İlaç Zanaatkarı
39- Kişisel Mikrobiyoloji Müdürü
38- Beyin İmplant Uzmanı
37- Vücut parçası üreticisi
36- Kişisel Eğitim Rehberi
35- Yenilik teşviki sağlayan organizatör
GÜNÜMÜZDE YER ALAN VE POPÜLER OLACAK MESLEKLER
34- Hava Kontrol Mühendisi
33- Proje Temelli İnsan Kaynakları Direktörü
32- Sentetik Biyoloji Mühendisi
31- Problem Çözme Direktörü
30- Sanal Gerçeklik Tasarımcısı
29- Teknik Destek
28- Genetik Mühendisi
27- Biomech Teknisyeni
26- Nanotech Mühendisi
25- Kentsel Tarım Uzmanı
24- Uzaktan Sağlık Mühendisi
23- Robotik Servis Teknisyeni
22- Kişisel Marka Danışmanı
21- Kişisel Gizlilik Danışmanı
20- Artırılmış Gerçeklik Geliştirici
19- 3D Baskı Teknisyeni
18- Akıllı Bina Teknisyeni
17- Sivil veya Ticari Drone Pilotu
16- Blockchain Geliştirici
15- Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
14- Elektronik Mühendisliği Uzmanı
13- Makine Mühendisliği Uzmanı
12- Biyomedikal Mühendisi
11- Bilgisayar Sistemleri Analisti
10- Bilgi Güvenliği Analisti
9- Dijital İçerik Uzmanı
8- Veri Analisti
7- Sağlık Hizmetleri Müdürü
6- Hemşire
5- Fiziksel Terapist
4- Yazılım Geliştirici
3- Hemşire Uygulayıcısı
2- Rüzgar Enerjisi Teknisyeni
1- Güneş Enerjisi Teknisyeni
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Kaynak; Takvim