2020'de asgari ücret zammı kaç para olacak? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte o tarih

Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. Bu arada asgari ücretle çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kollarından birine bağlı olan bir işçi fazla sürelerde çalışma gerçekleştirdiğinde yani haftalık 45 saat'in üzerinde bir çalışma yaptığında elbette ki fazla mesai ücreti alması gerekmektedir. Peki 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücretli 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacak?

ASGARİ ÜCRET ALANLARIN ÇOCUKLARINA YARDIM

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde Ok, "Asgari ücret ve altında geliri olan ailelerin çocuklarının zorunlu eğitimleri süresince, kırtasiye malzemelerinin MEB bütçesinden karşılanması" hakkındaki kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuştur" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre bu yıl 18 milyonu aşkın öğrenci eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bu veri aynı zamanda milyonlarca aile için yeni bir harcama kalemi demek olduğu ve parasız eğitimin sadece bir yasa olarak kaldığı, AKP iktidarında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte bir öğrenciye yaklaşık 650 TL'ye kadar ulaşan kırtasiye masrafının da göz önünde bulundurulması ve ailelere yardım yapılması gerektiğini açıklamıştır. Kırtasiye Ödeneğinden Vergi Alınıyor

Özellikle asgari ücret alan vatandaşların maaşlarına eylül ayında kırtasiye ödeneği de ekleniyor. Fakat asgari ücrete alına yüzde 20 vergi sonucunda bu ücretin erimesi söz konusu oluyor. Vatandaşlar en azından bu verginin alınmamasını ile birlikte sırtlarından büyük bir yükün kalkacağını ifade ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre bir iş yerinde çalışan işçinin haftalık çalışma süresi, en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçilerin almış oldukları maaş ise "asıl ücret" ya da "çıplak ücret" dediğimiz sadece çalışma karşılığı alınan ücrettir ve en fazla 45 saatlik çalışmayı kapsamaktadır. Yasaya göre 45 saati aşan çalışmalar, "fazla çalışma" olmaktadır. Gerçekleşen bu fazladan çalışmalar için de, çalışana ayrıca bir ücret hesaplanıp ödenmelidir.

Ödenecek olan bu fazla ücret "Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir." şeklinde belirlenmiştir.

Fazla çalışmada çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödendiğine göre bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, bu tutarı saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Daha sonra fazla çalışma için ücretin %50 zamlı halini bilmemiz gerekir. Bunun içinde çıkan rakamı 1,5 ile çarpıyoruz.

Kaç saat fazla çalıştığını bulmak için de çalışılan toplam saatin içinden 45 saati çıkarıyoruz. Daha sonra da %50 zamlı alacağı birim saat ücreti ile fazla çalışılan saatle çarpıyoruz. Böylece kişinin ne kadar mesai alacağını bulmuş oluyoruz.

ASGARİ ÜCRET 2018 YILINDA 2020 TL OLDU

Geçtiğimiz yıl 31 Mart belediye seçimleri sürecinde asgari ücret görüşmeleri yapılmıştı. Aralık ayının ilk günlerinde başlayan ve son haftasında sona eren asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak.

ÖNCE SENDİKALARIN TEKLİFİ GELECEK

Asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri öncesi sendikalar, masaya sunacaklarını teklifi açıklayacak. Sendikaların teklifini sunması ın ardından kamu ve işveren kesimini temsil eden hükümet ile TİSK tekliflerini sunacak.

TEKLİFLER GELDİKTEN SONRA..

Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak.

MEMURLARA 4+4 ZAM GELDİ

Kamu personellerinin 2020 yılı zam oranları belli oldu. Yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara 2020 yılı için 4+4 2021 yılı için ise 3+3 zam kararı alındı.

ASGARİ ÜCRETLİYİ NE KADAR ZAM BEKLİYOR?

Kamu işçileri ile memurların toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranlarının düşük olması asgari ücretliye de az zam çıkacağı şeklinde yorumlanıyor.

2020 olan asgari ücretin 2020 yılında 2200-2250 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yasal olarak saptanmış belli şartlara göre işçinin bir iş günü çalışması sonrasında ödenen ücrete asgari ücret denmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen rakamlara göre, 2019 yılında asgari ücrete yüzde 26 artış yapıldı ve brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseldi. Brüt ücret üzerinden yapılan kesintiler sonrası Resmi Gazetede yayınlan ücret tablosu;

– Brüt Ücret: 2.558,00 TL

– Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

– İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

– Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL

– Gelir Vergisi: 326,15 TL

– Damga Vergisi: 19,42 TL

– Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

– Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

– Net ücret (AGİ dahil) : 2.020,59 TL şeklinde belirlendi.

2019 ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİNİN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05 oranındaki artış net 417 TL olurken bu tutarın işveren maliyetine yansıması 620,99 TL olmaktadır. Buna göre 2019 asgari ücretin maliyetinin hesaplaması

– Asgari Ücret: 2.558,00 TL

– SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

– İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

– İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL şeklindedir.

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Temmuz ayında zam yapılmamasına kara verilen asgari ücretin 2019 yılı için geçerli brüt ve net rakamları ne kadar?

Brüt Ücret: 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL

Gelir Vergisi: 326,20 TL

Damga Vergisi: 19,42 TL

Kesintiler Toplamı: 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,90 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

(01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL

Asgari Ücret: 2.558,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.