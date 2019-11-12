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2020 çalışma takvimi! 2020 resmi tatiller ne zaman?

2020 yılına aylar kala vatandaşlar 2020 tatil günlerini merak edip, araştırmaya başladı. Bu yıl dini bayramlarda yapılan 9 günlük tatiller 2020 yılı Kurban ve Ramazan Bayramı tatillerinin araştırılmasına neden oldu. Peki, 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız? Tatiller ne zaman olacak? İşte 2020 tatil takvimi…

2020 çalışma takvimi! 2020 resmi tatiller ne zaman?

2020 yılına aylar kala vatandaşlar 2020 tatil günlerini merak edip, araştırmaya başladı. Bu yıl dini bayramlarda yapılan 9 günlük tatiller 2020 yılı Kurban ve Ramazan Bayramı tatillerinin araştırılmasına neden oldu. Peki, 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız? Tatiller ne zaman olacak? İşte 2020 tatil takvimi…

12 Kasım 2019 Salı 11:39
2020 çalışma takvimi! 2020 resmi tatiller ne zaman?

2019 yılının son aylarında vatandaşların en merak ettiği konulardan biri 2020 tatil takvimi oldu. Uzun günler tatil yapmak isteyenler, ‘’2020 yılında ne kadar tatil olacak?’’ sorusunu araştırıyor. Özellikle erkem rezervasyon yaparak uygun bilet ve otel fiyatlarını kaçırmak istemeyenler, 2020 tatil günlerini şimdiden sorguluyor.

2020 tatil takvimi
2020 tatil takvimine göre, bazı özel sektör ve kamu çalışanları 2020 yılında cumartesi ve pazar günü tatillerinin dahil edilmesiyle beraber 106 gün tatil yapacak. Bayram tatilleri ise cumartesi ve pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün olacak.

İşte, 2020 resmi tatil takvimii:

1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

Ramazan Bayramı: 24 Mayıs – 26 Mayıs (Pazar – Salı)

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı Cuma

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2020 çalışma takvimi 2020 resmi tatiller zaman
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