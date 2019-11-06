2019'un en iyi havalimanları belli oldu!

30- Shenzhen Uluslararası Havaalanı(SZX)
Ülke: Çin
Günlük uçuş sayısı: 428
29- Xianyang Uluslararası Havaalanı (XIY)
Ülke: Çin
Günlük uçuş sayısı: 434
28- Münih Franz Josef Strauss Havalimanı(MUC)
Ülke: Almanya
Günlük uçuş sayısı: 437
27- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKG)
Ülke: Hong Kong
Günlük uçuş sayısı: 451
26- Mexico City Uluslararası Havaalanı (MEX)
Ülke: Meksika
Günlük uçuş sayısı: 454
25- Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)
Ülke: İspanya
Günlük uçuş sayısı: 467
24- Incheon Uluslararası Havalimanı (ICN)
Ülke: Güney Kore
Günlük uçuş sayısı: 468
23- Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı (SVO)
Ülke: Moskova
Günlük uçuş sayısı: 475
22- Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Günlük uçuş sayısı: 477
21- Kunming Airport(KMG)
Ülke: Çin
Günlük uçuş sayısı: 484
20- Singapur Changi Havalimanı (SIN)
Ülke: Singapur
Günlük uçuş sayısı: 489
19- Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı(BKK)
Ülke: Tayland
Günlük uçuş sayısı: 498
18- Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX)
Ülke: ABD
Günlük uçuş sayısı: 501
17- Denver Uluslararası Havalimanı (DEN)
Ülke: ABD
Günlük uçuş sayısı: 522
16- Londra Heathrow Havalimanı (LHR)
Ülke: İngiltere
Günlük uçuş sayısı: 526
15- Frankfurt Havalimanı (FRA)
Ülke: Almanya
Günlük uçuş sayısı: 534
14- Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
Ülke: Hollanda
Günlük uçuş sayısı: 540
13- Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı (KUL)
Ülke: Malezya
Günlük uçuş sayısı: 549
12- Paris-charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
Ülke: Fransa
Günlük uçuş sayısı: 553
11- Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı(ATL)
Ülke: ABD
Günlük uçuş sayısı: 571
10- İstanbul Havalimanı (IST)
Ülke: Türkiye
Günlük uçuş sayısı: 590
9- Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı (DEL)
Ülke: Hindistan
Günlük uçuş sayısı: 597
8- Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı (CLT)
Ülke: ABD
Günlük uçuş sayısı: 601
7- Tokyo Uluslararası Havalimanı (HND)
Ülke: Japonya
Günlük uçuş sayısı: 609
6- Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı(CGK)
Ülke: Endonezya
Günlük uçuş sayısı: 611
5- Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı (PVG)
Ülke: Çin
Günlük uçuş sayısı: 611
4- Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı(CAN)
Ülke: Çin
Günlük uçuş sayısı: 619
3- Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW)
Ülke: ABD
Günlük uçuş sayısı: 732
2- Pekin Havaalanı (PEK)
Ülke: Pekin
Günlük uçuş sayısı: 773
1- O'Hare Uluslararası Havalimanı (ORD)
Ülke: ABD
Günlük uçuş sayısı: 847
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