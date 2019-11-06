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2019'un en iyi havalimanları belli oldu!

Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Listede Türkiye'den İstanbul Havalimanı da yer aldı. İşte dünyanın en iyi havalimanları listesi...

2019'un en iyi havalimanları belli oldu!

Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Listede Türkiye'den İstanbul Havalimanı da yer aldı. İşte dünyanın en iyi havalimanları listesi...

06 Kasım 2019 Çarşamba 09:26
2019'un en iyi havalimanları belli oldu!

30- Shenzhen Uluslararası Havaalanı(SZX)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 428

29- Xianyang Uluslararası Havaalanı (XIY)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 434

28- Münih Franz Josef Strauss Havalimanı(MUC)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 437

27- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKG)

Ülke: Hong Kong

Günlük uçuş sayısı: 451

26- Mexico City Uluslararası Havaalanı (MEX)

Ülke: Meksika

Günlük uçuş sayısı: 454

25- Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)

Ülke: İspanya

Günlük uçuş sayısı: 467

24- Incheon Uluslararası Havalimanı (ICN)

Ülke: Güney Kore

Günlük uçuş sayısı: 468

23- Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı (SVO)

Ülke: Moskova

Günlük uçuş sayısı: 475

22- Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Günlük uçuş sayısı: 477

21- Kunming Airport(KMG)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 484

20- Singapur Changi Havalimanı (SIN)

Ülke: Singapur

Günlük uçuş sayısı: 489

19- Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı(BKK)

Ülke: Tayland

Günlük uçuş sayısı: 498

18- Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX)



Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 501

17- Denver Uluslararası Havalimanı (DEN)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 522

16- Londra Heathrow Havalimanı (LHR)

Ülke: İngiltere

Günlük uçuş sayısı: 526

15- Frankfurt Havalimanı (FRA)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 534

14- Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

Ülke: Hollanda

Günlük uçuş sayısı: 540

13- Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı (KUL)

Ülke: Malezya

Günlük uçuş sayısı: 549

12- Paris-charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

Ülke: Fransa

Günlük uçuş sayısı: 553

11- Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı(ATL)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 571

10- İstanbul Havalimanı (IST)

Ülke: Türkiye

Günlük uçuş sayısı: 590

9- Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı (DEL)

Ülke: Hindistan

Günlük uçuş sayısı: 597

8- Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı (CLT)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 601

7- Tokyo Uluslararası Havalimanı (HND)

Ülke: Japonya

Günlük uçuş sayısı: 609

6- Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı(CGK)

Ülke: Endonezya

Günlük uçuş sayısı: 611

5- Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı (PVG)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 611

4- Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı(CAN)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 619

3- Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 732

2- Pekin Havaalanı (PEK)

Ülke: Pekin

Günlük uçuş sayısı: 773

1- O'Hare Uluslararası Havalimanı (ORD)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 847

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2019 09:32
Anahtar Kelimeler:
2019 un iyi havalimanları belli oldu
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