"2019'da Ülkem için Bir Fikrim Var" Projesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine ilişkin yaptığı açıklamada, milletin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve Türkiye'nin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inançları sonucunda proje fikrinin ortaya çıktığını belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı her sınamada, koşulsuz en büyük desteği veren Türk milletini, şimdi ülke için düşünmeye davet ettiklerini vurgulayan Altun, "Çünkü biliyoruz ki en güzel fikirler, aile ve arkadaş sohbetlerinde zikrediliyor, lise ve üniversite kantinlerinde konuşuluyor, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçiyor. Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi için yenilenen web siteleri "iletisim.gov.tr" üzerinden oluşturdukları "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformunu 28 Ocak’ta faaliyete geçirdikleri bilgisini verdi.



"HER YAŞTAN ÖNERİLER GELİYOR"

Bir hafta gibi kısa bir sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:



"Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fikirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması, hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması, hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynırlarından yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçları dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasını engellemesi gibi yüzlerce fikirden bahsediyoruz. Sevindirici olansa her yaştan önerilerin geliyor olması. Örneğin devlet arması önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz."



TALEP, ŞİKAYET VE DESTEK UYGULAMALARINDAN FARKLI

Sürecin işleyişine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altun, "Başkanlığımıza ulaşan fikirler bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletimizin ilgili birimleri ile paylaşılıyor. Bakanlıklarımız ve başkanlıklarımızda bu projenin temsilcileri bulunuyor ve orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında ise uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkem için Bir Fikrim Var" platformunun istek, talep ve şikayet uygulamaları ya da proje destek süreçlerinden ayrıldığını belirten Altun, "Buradaki amaç, 'ülkem için çok güzel bir fikrim var ama kimseye iletemiyorum' diyen, ülkesi için derdi olan insanların yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlamak ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmak." değerlendirmesinde bulundu.



Altun, "Küresel mücadelenin, her alanda ilerlemeyi zorunlu kıldığı bu zorlu dönemde bize milletçe daha çok düşünmek, fikir üretmek ve işimizi en iyi yapmak görevleri düşüyor. Bu düşüncelerle, 2019 yılı boyunca sürecek olacak projemize, yenilikçi bakış açıları, hayat tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Uygulama, politika ve mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı platformun, ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olması amaçlanıyor.

Vatandaşlar, proje için başvurularını "https://www.iletisim.gov.tr/turkce/ulkem" linkinden yapabilecek.

24 SAATTE 4548 FİKİR GÖNDERİLDİ

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "24 saat içinde ‘2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ projesine 4548 fikir geldi. Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Linke ulaşıldığında kullanıcılar bir uyarı ile karşılaşıyor. İşte uyarı mesajı;

Sevgili hanımefendi/beyefendi;

Değerli gençler ve çocuklar; “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” platformuna hoş geldiniz. Ülkemizin ilerleyişinin her birimizin aklı, duygusu, düşüncesi, öngörüsü ve vicdanı ile mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Ülkemize, geleceğimize, dünyadaki yerimize ve duruşumuza katkı sağlayacağına inandığınız bir fikriniz varsa bizimle paylaşmanızı temenni ediyoruz. Belirtmek isteriz ki, “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” platformu, yalnızca gerçekleştirilebilecek uygulamalara, politikalara ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirleri kapsamaktadır. Şikâyet ya da bilgi talebi niteliğindeki başvurular mevcut sistemler üzerinden devam etmektedir. Uygulama, projelerin sunulup kaynak desteği sağlanmasına dönük süreçlerden de ayrılmaktadır. Buradaki amaç, ülkemizin her bir ferdinin herhangi bir alanda öneri ve fikirlerini devletimizin birimlerine doğrudan aktarabileceği bir kanal oluşturmaktır. Fikirlerinizi kısıtlayabileceğinden kapsama ilişkin detaylar burada verilmemektedir. 2000 karakterlik bir ifade alanını özgürce kullanmanız için size bırakıyoruz. Kurumlar ile gerçekleştirilecek ön değerlendirmeden sonra fikrinize ilişkin daha detaylı bilgi, ilgili kurumlar tarafından sizden istenebilecektir. Bu nedenle iletişim bilgilerinize ihtiyacımız olduğunu vurgulamak isteriz. 2019 yılı boyunca sürecek olacak projemiz ile hayat tecrübeleriniz ve bilgi birikimlerinizi fikre dönüştürüp bizimle paylaşmanız, Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle, ülkemizin geleceğine yapacağınız ilham verici katkılar için şimdiden çok teşekkür ederiz.

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