2019/2 KPSS ile 19 bin 500 memur alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri

2019 Kasım ve Aralık'ta mülakatsız 2019/2 KPSS tercihi ile 19 bin 500 memur alımı yapılacak ve detaylar araştırılıyor. KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından her yıl yapılan merkezi yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından merkezi memur alımları gerçekleştiriliyor. Binlerce aday her yıl Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans seviyesindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye katılarak aldıkları puanlara göre merkezi yerleştirmeler ile kamu kurumlarına yerleşme imkanı buluyorlar. 2019/1 merkezi memur alımları için 68 kamu kurumu tarafından 1014 memur alımı yapılmıştı.

2019/2 KPSS TERCİH DUYURUSU BU İÇERİSİNDE YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi. 2019 yılının kalan günlerinde yapılacak ikinci merkezi atama kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. En az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, üniversitelere, devlet dairelerine personel ataması yapılacak. KPSS 2019/2 tercihleri 13 Aralık 2019 günü gerçekleştirilecek.

İŞKUR ARACI OLACAK!

Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) kamu personeli alımı yapacak. DHMİ 7 VGM ise 5 kamu personeli kadrosu verecek. DHM başvuruları 8 Kasım'da, VGM başvuruları 1 Kasım'da sona erecek. Öte yandan İŞKUR aracılığı ile 10 kamu kurumu KPSS'siz en az ilköğretim ve lise mezunu personel alımı yapacak.

2019/2 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından her yıl yapılan merkezi yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından merkezi memur alımları gereçekleştiriliyor. Binlerce aday her yıl Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans seviyesindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye katılarak aldıkları puanlara göre merkezi yerleştirmeler ile kamu kurumlarına yerleşme imkanı buluyorlar.

EN AZ LİSE MEZUNLARI ALINIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur adayları merkezi yerleştirme ile memur alımlarında en az ortaöğretim mezunu olanlar tercih yapabiliyor. Bu nedenle ortağretim mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puana sahip olan adaylar tercih yapabilmektedir.

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİNDE MÜLAKAT YAPILMIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinde kamu kurumları bünyelerine mülakat sınavı yapmadan alımlar yapıyorlar. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan mezuniyete göre almış oldukları puan esas alınarak tercih yapan en yüksek puan baz alınarak sıralama yapılıyor ve en yüksek puana sahip olan adayların ataması gerçekleşiyor.

KPSS TERCİH ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK!

2019/2 Memur alımları için adaylar tercih ücreti yatırmaları gerekiyor. 2. Dönem Merkezi yerleştirme işlemleri için adayların ÖSYM ile anlaşmalı olan Bankalara 20 TL tercih ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ücretler tercih tarihleri içerisinde yatırılması gerekmektedir.

KONTENJAN SAYISI ARTTI!

2019/1 merkezi memur alımları için 68 kamu kurumu tarafından 1014 memur alımı yapılmıştı. Kadro sayısının az olması adayları hüsrana uğrattı ve binlerce aday maalesef iyi puana sahip olmalarına rağmen yerleşemediler. 2019/2 tercihleri için alım sayısı arttı. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2019/2 tercihlerine 81 il için belediyelerde katılacak. Belediyeler Devlet Personel Başkanlığına taleplerini iletmeye devam ediyorlar.

2019/2 KPSS'DE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2020 KPSS NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU MU?

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir yapılıyor. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.

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