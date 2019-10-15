2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı!

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda bekçilerin merakla beklediği 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri bildirildi.

POLİS AKADEMİSİ BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ VE TARİHİ AÇIKLANDI

Polis Akademisi duyurusunda, "2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir." denildi.

BEKÇİ ADAYLARINA UYARI YAPILDI

Ayrıca, "İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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