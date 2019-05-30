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2019 YKS Sınav Giriş Belgesi Çıktı Alma! YKS Sınav Belgesi ÖSYM Nasıl Çıktı Alınır?

ÖSYM tarafından 2019 YKS sınav giriş belgesi yayımlandı. YSK sınav giriş belgesini çıktı almak isteyenler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla sorgulama yapabilecekler. 2019 yılı ÖSYM YKS ise 15- 16 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak.

2019 YKS Sınav Giriş Belgesi Çıktı Alma! YKS Sınav Belgesi ÖSYM Nasıl Çıktı Alınır?

ÖSYM tarafından 2019 YKS sınav giriş belgesi yayımlandı. YSK sınav giriş belgesini çıktı almak isteyenler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla sorgulama yapabilecekler. 2019 yılı ÖSYM YKS ise 15- 16 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:18
2019 YKS Sınav Giriş Belgesi Çıktı Alma! YKS Sınav Belgesi ÖSYM Nasıl Çıktı Alınır?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından YKS sınav giriş belgesinin nasıl çıktı alınacağı merak ediliyor.

15- 16 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek YKS sınavı adayları AYT, TYT ve YDT heyecanına bürünmüş durumda. Peki  YKS Sınav Belgesi ÖSYM Nasıl Çıktı Alınır?

YKS İÇİN YOL HARİTASIYKS İÇİN YOL HARİTASI

ÖSYM'den YKS giriş belgeleri için yapılan açıklama şu şekilde;

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.

SINAV SALONLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınav için adaylara saat uyarısında bulundu. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için saat 10.00'dan sonra salonlara alınmayacağını duyuran ÖSYM, Yabancı Dil Testi (YDT) için ise bu saatin 15.30 olduğunu duyurdu.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

TYT VE AYT SINAVI (YKS) NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre;

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika
AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika
YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika olarak gerçekleştirilecek.

TYT VE AYT SINAVINDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır.

AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

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