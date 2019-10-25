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2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

2019 yılı PMYO giriş sınavı sonuçları açıklandı.

2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

2019 yılı PMYO giriş sınavı sonuçları açıklandı.

25 Ekim 2019 Cuma 07:33
2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

PMYO mülakat sonuçları 'pa.edu.tr' adresi üzerinden açıklandı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada "2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı Sonuçları

2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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2019 yılı pmyo giriş sınavı sonuçları açıklandı
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