2019 yılı Adalet Bakanlığı 15 bin memur Alacak (Katip, Mübaşir, İKM Şoför) alım başvuru şartları

Adalet Bakanlığı 15 bin memur personel alımında, katip alımı, mübaşir, ikm ve şoför alımı ne vakit yapılacak, Adalet Bakanlığı memur alımlarına kimler müracaat yapabilir? Yayımlanması beklenen ilanlar hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik. 2019 yılına girilmesi ile beraber kamuya personel alımlarında da hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı, yeni personel alımları olacağını açıklamıştı. Bu açıklama üzerine binlerce vatandaş başvuru şartlarını merak etmeye başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzerine 15 bine yakın kişi alınacak. Hakkaniyet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde..

ADAYLAR İLANI BEKLİYOR

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen memur personel alımlarında, 2019 yılı alımları merakla bekleniyor. Onbinlerce aday tarafından Adalet Bakanlığı ve CTE kadrolarına yönelik memur personel alım ilanlarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere her yıl kamuya toplamda yapılacak memur personel alım sayılarına yer verilir, bakanlıkların kaç personel alınacağı bütçe görüşmeleri sonrasında belirlenir ve duyurusu yapılırdı. Bu yıl hiçbir duyuru gerçekleştirilmedi ancak memur personel alımları peyder pey bakanlıklara ve kamu kurumlarına yönelik olarak yapılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı alımları gündeme gelmiş ve ilan süreçleri tamamlanmışken; Tarım Bakanlığı' nın da ilan yayımlayıp yayınlamayacağı gündeme gelmiş, bir açıklama yapılmamıştı.

Adalet Bakanlığı memur personel alımı için de geçen yıllarda yapılan açıklamalar dışında bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki alımlarda bakanlık ve Ceza ve Tevkifevleri bünyesine memur personel alımları yapılmıştı. Bu alımlarda katip alımı, mübaşir alımı, şoför alımı ve ikm alımı gibi ilanlar gündeme gelmişti. 2019 yılı Adalet Bakanlığı memur personel alımları için de bu kadrolardan ilanların yayımlanması beklenmektedir.

ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde 7 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "81 milyon bizden adalet bekliyor. Personel sayımız ile birlikte hizmet kalitemizi de arttıracağız. Adalet gecikmez tez verilmeli" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda halk arasında gardiyan olarak bilinen ancak Adalet Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması süreçlerinde İnfaz Koruma Memuru olarak unvan düzeltmesi yapılan 10 bin personel alınacak.

Adalet Bakanlığı personel alımları ile ilgili "vatandaşlar merak için personel alımları ne zaman yapılacak?" sorusuna ise "Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bu alımların ne zaman yapılacağına dair net bir tarih vermem uygun olmaz ancak çalışmalar devam ediyor yakın zamanda gerekli bilgiyi kamuoyu ile gerekli birimlerimiz paylaşacaktır. İnfaz koruma memuru halk arasında gardiyan olarak bilinir, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, şoför, teknisyen ve daha birçok pozisyonda istihdamlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yeni açılan merkezde tüm adliye ve bakanlık çalışanlarının eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacaklarını söyledi.

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

"Bu ihraçlardan kaynaklı ve yargılamalardaki çok büyük yoğunluk sebebiyle personel alımı konusunda Bakanlığımız, hükümetimiz çok önemli mesafeler aldı. 2002 itibarıyla yardımcı personel sayısı 26 bin 274 iken bugün itibarıyla 64 bin 655'e çıkmıştır. 2018'de 7 bin 42 personel alımı için ilana çıkılmış bu işlemler devam etmektedir.

Buna göre 2018 yılı sonu itibarıyla personel sayımız, 71 bin 697 olacaktır.

2019 yılı alımlarıyla beraber adliye personelimizin sayısının 79 bin olması hedeflenmektedir.

Personel sayımız da arttıkça özellikle 15 Temmuz yargılamalarıyla ilgili, diğer yargılamalarla ilgili çok ciddi anlamda önemli mesafeler aldık.

81 milyonun adalet beklediği yerde daha hızlı daha iyi çalışmalar yapmak insanımızın adalete olan güvenini artıracaktır."

Gardiyanlar, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevini ifa eden gardiyanlar, mesleğe adım atabilmek için KPSS şartıyla beraber boy-kilo ve yaş şartını da sağlamak durumundadırlar.

GARDİYAN NASIL OLUNUR?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.

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