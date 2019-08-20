2019'un en güçlü 23 Ülkesi! Türkiye kaçıncı sırada ?

Listede Türkiye de yer alıyor. 193 ülke içinde bakın kaçıncı sırada...
1- Amerika Birleşik Devletleri
2- Rusya
3- Çin
4- Almanya
5- Birleşik Krallık
6- Fransa
7- Japonya
8- Suudi Arabistan
9- Güney Kore
10- Birleşik Arap Emirlikleri
11- Kanada
12- İran
13- İsviçre
14- Avustralya
15- Türkiye
16- Hindistan
17- İtalya
18- Singapur
19- İsveç
20- Pakistan
21- İspanya
22- Katar
23- Belçika
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