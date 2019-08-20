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2019'un en güçlü 23 Ülkesi! Türkiye kaçıncı sırada ?

Uluslararası Araştırma Servisi CeoWorld Magazine, 2019 yılının en güçlü ülkelerini açıkladı. Türkiye, listenin üst sıralarında yer buldu. İşte dünyanın en güçlü ülkeleri...

2019'un en güçlü 23 Ülkesi! Türkiye kaçıncı sırada ?

Uluslararası Araştırma Servisi CeoWorld Magazine, 2019 yılının en güçlü ülkelerini açıkladı. Türkiye, listenin üst sıralarında yer buldu. İşte dünyanın en güçlü ülkeleri...

20 Ağustos 2019 Salı 08:18
2019'un en güçlü 23 Ülkesi! Türkiye kaçıncı sırada ?

Listede Türkiye de yer alıyor. 193 ülke içinde bakın kaçıncı sırada...

1- Amerika Birleşik Devletleri

2- Rusya

3- Çin

4- Almanya

5- Birleşik Krallık

6- Fransa

7- Japonya

8- Suudi Arabistan

9- Güney Kore

10- Birleşik Arap Emirlikleri

11- Kanada

12- İran

13- İsviçre

14- Avustralya

15- Türkiye

16- Hindistan

17- İtalya

18- Singapur

19- İsveç

20- Pakistan

21- İspanya

22- Katar

23- Belçika

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