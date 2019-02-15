2019 Üç Aylar ne zaman? sorusunun cevabı tüm İslam alemi tarafından takvim yaklaştıkça çok fazla aranmaya başladı. İslam dininde önemli ve büyük bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan ve halk arasında üç aylar olarak nitelendirilen mübarek aylar her yıl müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor ve büyük hürmet görüyor. Peki, Üç aylar ne zaman girecek. İşte 2019 Üç Aylar kandil takvimi...

Üç Aylar ne zaman girecek? sorusunun cevabı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İbadet ve taatle geçirilecek olan üç aylar, ay takvimine göre hesaplandığı için her yıl farklı tarihlere denk geliyor. İşte, Üç Aylar ne zaman girecek? ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2019 Üç Aylar kandil takvimi.

Üç Aylar ne zaman girecek?

Dinimizde çok özel bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliniyor. Recep Ayı’nın başlamasıyla da üç aylara girilmiş oluyor. Bu yıl 8 Mart 2019 tarihinde Recep Ayı başlayacak ve Üç Aylara gireceğiz.

2019 Üç Aylar takvimi

Recep Başlangıcı 08 Mart 2019 Cuma

Şaban Başlangıcı 06 Nisan 2019 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı 06 Mayıs 2019 Pazartesi

Ramazan Son Günü 04 Haziran 2019 Salı

2019 Kandil takvimi

Regaib Kandili 7 Mart 2019 Perşembe

Miraç Kandili 2 Nisan 2019 Salı

Berat Kandili 19 Nisan 2019 Cuma

Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma

Mevlid Kandili 8 Kasım 2109 Cuma

2019 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

Üç Ayların Dinimizdeki yeri

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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