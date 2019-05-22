2019 TÖDER YKS Sınav sonuç ekranı! Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği sınav sonuçları öğren

2019 TÖDER YKS Sınav sonuç ekranı ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği sınav sonuçları öğren linkini arayan adaylar haberimizde bulabilir. 2018-2019 yılında TÖDER tarafından uygulanan sınavların üçüncüsü 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçları ile ilgili haberleri dört gözle bekliyorlardı. TÖDER resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Pazartesi günü, sınav sonuçların açıklanması bekleniyordu. Peki, 2019 TÖDER YKS Sınav sonuç nasıl öğrenilir? İşte, 2019 TÖDER YKS Sınav sonuç ekranı ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği sınav sonuçları.

2019 TÖDER sınav sonuçları

TÖDER 2018-2019 yılında 3 adet (TYT-AYT-YDT) YKS deneme sınavı yaptı. İlk sınav 28-29 Aralık tarihlerinde, ikinci sınav 8-9 Mart tarihinde, üçüncü sınav ise 10-11 Mayıs tarihlerinde uygulandı.28-29 Aralık ve 8-9 Mart 1. ve 2. YKS Sonuçları önceki aylarda açıklanırken, 3. YKS Sonuçları 20 Mayıs Pazartesi günü açıklandı.

2018 - 2019 ÖĞRETİM YILI YKS GENEL DENEME SINAVI-3 CEVAP ANAHTARI (TYT)

2018 - 2019 ÖĞRETİM YILI YKS GENEL DENEME SINAVI-3 CEVAP ANAHTARI (AYT)

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ YASAL DAYANAKLARI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önderimiz Atatürk, Türk Ulusu’na “muasır batı medeniyetleri arasında yer almayı” hedef olarak göstermiş ve bu hedef doğrultusunda devrimlerimizi gerçekleştirmiştir. Gelişmemizin en önemli koşulunun eğitim olduğunun bilinciyle Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Eğitimin bilimsellik temelinden hareketle, devlet tarafından ya da devletin denetim ve gözetiminde yapılmasını düzenleyen bu yasa ile Türk toplumunun çağdaşlaşmasının önü açılmıştır.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,08.02.2007 tarih ve 26434 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce yürürlükte bulunan 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası da, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na dayandırılarak hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Ülkemizde bulunan tüm özel öğretim kurumları, 5580 sayılı yasa çerçevesinde çalışırlar. Ayrıca 18.05.2012 gün ve 28296sayılı resmi gazetede yayınlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Özel Öğretim sektörü, gelişmiş ülkelerdeki özel öğretim potansiyelini henüz yakalayamamış olsa da, bugünkü haliyle bile, bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğün iş kapasitesini zorlayacak boyutta büyüme göstermektedir.

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