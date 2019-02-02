2019 Resmi Tatiller Listesi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Resmi tatiller ve dini bayramlar özellikle çalışan ve eğitim görenler için oldukça önemli. Resmi Gazete'de 2019 yılı Resmi Tatil Günleri yayımlandı. Peki Resmi Tatil günleri ne zaman, 2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? işte 2019 yılı resmi ve dini tatil günleri...

Çalışanlar ve öğrenciler 2019 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin ne zaman olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. 2019 yılı resmi tatillerinde 121 gün tatil yer alırken bunların 104'ünü hafta sonu tatil günleri oluşturuyor.

İşte 2019 Resmi Tatil ve Dini Günler Takvim Listesi...

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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