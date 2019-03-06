2019 Regaib Kandili Ne Zaman?

Regaib Kandili hangi gün? merak edenler haberimizde bulabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinden yayınlanan takvime göre 2019 yılı içerisinde karşılayacağımız dini günler belli olmuştu. Buna göre, Müslümanlıkta haram aylar olarak bilinen ve büyük kıymet verilen üç ayların başlangıcına çok az zaman kaldı. Bununla birlikte üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili de yakın zamanda eda edilecek. Peki, Regaib Kandili hangi gün? İşte Diyanet 2019 Regaib Kandili tarihi.

Regaib Kandili hangi gün?

Regaib Kandili, 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece eda edilecek. Bu perşembe gecesi camiler Regaib Kandili’nin manevi havasından faydalanmak isteyen inananlarla dolacak.

Regaib Kandili’nin önemi

“Her şeyde farklılıklar olduğu gibi zamanlar da feyiz ve fazilet bakımından müsavi değildir. On iki ayın içinde “Üç aylar” diye anılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, rahmet ve mağfiret bakımından, diğer aylardan daha üstündür. Bu mübarek üç ayların içinde sırasıyla Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesi gibi geceler vardır. Bu eşsiz aylardaki manevi hazzı bir an önce tatmak için Peygamberimiz (sav) Recep ayını gördüklerinde şöyle dua ederdi. ” Allahım Recebi ve Şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur.”Regaib gecesi, Allah’üTeala’ nın rahmet, mağfiret ve inayetinin bol bol ihsan edildiği bir gecedir.

Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.

Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili, 2 Nisan Salı günü idrak edilecek. Bu önemli gün yine camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek.

Berat Kandili tarihi

İslam aleminin dua ve ibadetler ile geçireceği Berat Kandili, 2019 yılında 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

Regaib Kandilini eda edeceğimiz tarih olan 7 Mart’a saatler kala, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Anlamlı Regaib Kandili mesajlarını sizler için derledik. Bu mübarek gecede, milyonlarca Müslüman dualar edecek, bu geceyi hakkıyla eda edebilmek için çaba gösterecek. Aynı zamanda uzaktaki – yakındaki sevdiklerine kandil mesajları göndererek hayır duası edecek ve hayır duası alacak. Birlik ve beraberlik temennilerinin buluştuğu, kalplerin aşkla titrediği, Allah-u Tealanın rahmet ve mağfiretinin yağmur gibi yağdığı bu gecede Yazılı, sözlü, kısa, uzun Regaib Kandili mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, Anlamlı Regaib Kandili mesajları…

Anlamlı Regaib Kandili mesajları 2019 | Yazılı, sözlü, kısa, uzun Regaib Kandili mesajları

Her keder bir kader ile takdir edilir ve kedere değil kadere boyun bükenler nur ile temizlenir. Rabbim güzel yazılmış bir kader ve ona tebessümle boyun eğen bir teslimiyet nasip etsin. Dua ile Regaip kandilinizi kutlarım.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Regaip geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Mevlid”den kandili iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Hayırlı kandiller…

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Her keder bir kader ile takdir edilir. Ve kedere değil kadere boyun bükenler nur ile temizlenir. Rabbim güzel yazılmış bir kader ve ona tebessümle boyun eğen bir teslimiyet nasip etsin. Dua ile Regaip kandilinizi kutlarım…

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kandilinizi kutlarım.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Regaip kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Regaip kandiliniz mübarek olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Kandilin kutlu olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.