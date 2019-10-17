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2019 KYK Burs Başvuruları Nasıl Yapılacak? İşte KYK Burs ve Kredi Başvuru Detayları

Geçimlerine katkı sağlamak isteyen öğrenciler KYK burslarına başvuru yapıyorlar. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından duyuru yayımlandı ve burs başvurularının başladığı ifade edildi. Peki burs başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2019 KYK Burs Başvuruları Nasıl Yapılacak? İşte KYK Burs ve Kredi Başvuru Detayları

Geçimlerine katkı sağlamak isteyen öğrenciler KYK burslarına başvuru yapıyorlar. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından duyuru yayımlandı ve burs başvurularının başladığı ifade edildi. Peki burs başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 20:07
2019 KYK Burs Başvuruları Nasıl Yapılacak? İşte KYK Burs ve Kredi Başvuru Detayları

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bir duyuru yayımlandı ve 16 Ekim'de burs ve kredi başvurularının başladığı belirtildi. Burs ve kredi başvurularını 24 Ekim'de sona erecektir. Peki burs başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri KYK kredi ve burs başvurusunda bulunabileceklerdir. Öğrenciler e-Devet üzerinden 6 - 24 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapacaklardır.

KYK BURS BAŞVURU DETAYLARI

Öğrenciler aşağıdaki link üzerinden T. C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapacaklardır. Adayların karşılarına çıkan formu doldurarak kaydetmeleri gerekmektedir.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin ise bu bilgileri güncellemeleri gerekmektedir. Hatalı ya da eksik bilgi ile başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KYK’nın burs/kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK tarafından öğrencilerin başvuru sırasında beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler kamu kurumları aracılığı ile teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek.

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