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2019 KPSS Tercihleri ile Kasım ve Aralık'ta mülakatsız 19 bin 500 memur alımı yapılacak!

Bakanlıklar tarafından her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Çeşitli alanlarda memur alımı yapılırken yayımlanan ilanlarla başvuru şartları ve başvuruya dair diğer detaylar adaylarla paylaşılıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alımı yapılacak. Peki, hangi alanlarda alımlar yapılacak? İşte son detaylar...

2019 KPSS Tercihleri ile Kasım ve Aralık'ta mülakatsız 19 bin 500 memur alımı yapılacak!

Bakanlıklar tarafından her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Çeşitli alanlarda memur alımı yapılırken yayımlanan ilanlarla başvuru şartları ve başvuruya dair diğer detaylar adaylarla paylaşılıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alımı yapılacak. Peki, hangi alanlarda alımlar yapılacak? İşte son detaylar...

05 Kasım 2019 Salı 20:39
2019 KPSS Tercihleri ile Kasım ve Aralık'ta mülakatsız 19 bin 500 memur alımı yapılacak!

Her yıl çeşitli alanlarda belirli tarihler aralığında yapılan memur alımları kamu personeli olmak isteyenler tarafından merakla inceleniyor. Binlerce vatandaş alımlar hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı'na ise 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Peki, hangi alanlara alımlar yapılacak?

DUYURU NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak.

Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.

2019 yılının kalan günlerinde yapılacak ikinci merkezi atama kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. En az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, üniversitelere, devlet dairelerine personel ataması yapılacak. KPSS 2019/2 tercihleri 13 Aralık 2019 günü gerçekleştirilecek.

Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) kamu personeli alımı yapacak. DHMİ 7 VGM ise 5 kamu personeli kadrosu verecek. DHM başvuruları 8 Kasım'da, VGM başvuruları 1 Kasım'da sona erecek. Öte yandan İŞKUR aracılığı ile 10 kamu kurumu KPSS'siz en az ilköğretim ve lise mezunu personel alımı yapacak.

KPSSCAFE.COM.TR

Son Güncelleme: 06.11.2019 14:01
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