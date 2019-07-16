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2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak? sorularının yanıtları tüm KPSS adayları tarafından araştırılıyor. Milyonlarca memur olmak isteyen aday dün KPSS için ter döktü. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı dünsaat 10.15 geçe başladı. Sınav 130 dakika sürdü. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45 de başladı. Sınav 100 dakika sürdü. KPSS adayları, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler. 2019 KPSS'ye ilişkin detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak? sorularının yanıtları tüm KPSS adayları tarafından araştırılıyor. Milyonlarca memur olmak isteyen aday dün KPSS için ter döktü. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı dünsaat 10.15 geçe başladı. Sınav 130 dakika sürdü. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45 de başladı. Sınav 100 dakika sürdü. KPSS adayları, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler. 2019 KPSS'ye ilişkin detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

16 Temmuz 2019 Salı 22:55
2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

Merakla beklenen 2019 KPSS maratonu dün yapıldı. Milyonlarca adayın yarışacağı sınav için ilk oturum Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı dün saat 10.15 geçe başladı. Sınav 130 dakika sürdü. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45 de başladı ve 100 dakika sürdü. KPSS'ye giren milyonlarca aday sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak etmeye başladılar. Peki, KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak? İşte KPSS'ye dair tüm detaylar... 

KPSS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2019 sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. KPSS 2019 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

KPSS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. 

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. 

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?
– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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