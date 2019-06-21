2019 KPSS ne zaman yapılacak?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Yurt genelinde binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınavlar öncesi tarihler de belli oldu. Peki bu yıl KPSS sınavları ne zaman?