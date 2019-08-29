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2019 KPSS lisans düzeyi sonuçları | 2019 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası | SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Adaylar KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası haberimizde...

2019 KPSS lisans düzeyi sonuçları | 2019 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası | SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Adaylar KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası haberimizde...

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:07
2019 KPSS lisans düzeyi sonuçları | 2019 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası | SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Son dakika haberine göre ÖSYM tarafından 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

MEMURLUK SINAVINA KAÇ BİN KİŞİ GİRDİ?
Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 memur adayı girdi.

Eğitim Bilimleri oturumuna 376 bin 709 memur adayı girdi.

KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?
Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2019 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:

1- İşçi alım ilanları

2- 4/B'li personel alım ilanları

3- Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

4- Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

5- Askeri kurumlara sivil memur alımı

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.08.2019 22:11
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