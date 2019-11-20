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2019 İŞKUR DSİ 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DSİ kura sonuçları heyecanla beklenyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi dün gerçekleştirildi. İlana başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR DSİ 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2019 İŞKUR DSİ 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DSİ kura sonuçları heyecanla beklenyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi dün gerçekleştirildi. İlana başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR DSİ 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:37
2019 İŞKUR DSİ 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 500 personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde İŞKUR aracılığıyla alındı. İlana başvuru yapan adaylar kura çekimi heyecanı yaşadılar. Dün gerçekleştirilen kuraların sonuçları için gözler DSİ'ye çevrildi. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR DSİ 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

DSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ 500 işçi alımı için gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekimi 19 Kasım 2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Hak kazanan adayların belirlendiği listenin tamamlanmasının ardından DSİ'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulması bekleniyor.

DSİ KURA SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

DSİ İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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2019 işkur dsi işçi alımı kura sonuçları sorgulama yapılır
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