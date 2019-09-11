2019 Eylül ayı kamuya memur, polis ve personel alımları yapılıyor!

Eylül ayı ilanları yayımlandı. Farklı kamu kurumları tarafından Türkiye Geneli memur personel alımları yapılacak. İşte Eylül ilan ve duyuruları şöyledir. Eylül ayı memur personel alımlarına öncelikle başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecekler. Adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak şartı aranacak. Özel olarak ise adaylardan pozisyonuna göre eğitim niteliğini taşıyor olmak, Eğer aranıyorsa KPSS şartını yerine getiriyor olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikleri taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.

EYLÜL AYI İÇERİSİNDE YENİ İLANLAR YAYIMLANACAK MI?

Ağustos ayında oldukça yoğun bir başvuru dönemi ile adaylar yaklaşık 20 bin kişilik ilanlara başvuru yaptılar. Bakanlıklara alımlar yapıldı. 2019 Yerel seçimlerin tamamlanması ile birlikte bakanların söz verdikleri ilanlar yayımlanarak alımlar yapıldı. Eylül ayı içerisinde de yeni alımlar bekleniyor. Özellikle Ağustos ayının son günlerinde duyuruları yapılmış olan 25. Dönem POMEM PÖH alımları ve 2019 yılı PAEM alımları yapılacak. Beraberinde ise Tarım Bakanlığı OGM 5 bin kişilik boş memur kadrosu ile alım yapacak.

İŞKUR Alımları Yayımlanıyor!

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile devamlı olarak memur personel alımı ilanları yayımlanıyor. Her hafta ve hafta içi devamlı olarak İŞKUR kamu ilanları yayımlanarak kamuya memur personel alımları hızlandırılıyor. Bu yönde İşsizlik sayısını düşüren İŞKUR yeni alım ilanlarına Eylül ayı içerisinde de yayımlamaya devam edecektir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Eylül ayı memur personel alımlarına öncelikle başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecekler. Adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak şartı aranacak. Özel olarak ise adaylardan pozisyonuna göre eğitim niteliğini taşıyor olmak, Eğer aranıyorsa KPSS şartını yerine getiriyor olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikleri taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.

ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TMY OLANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK!

Eylül ayı içerisinde İŞKUR üzerinde kamu memur personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Engelli personel alımları, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında personel alımı ilanları yayımlanıyor. Bu yönde engelli, eski hükümlü ve TMY olanların önü açılarak iş sahibi olmaları muhtemel oluyor. Ancak adayların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için, Engelli, Eski Hükümlü TMY olduklarını gösterir rapora sahip olmaları gerekmektedir.

İLKÖĞRETİM LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARININ ÖNÜ AÇILDI!

Eylül ayı içerisinde alımı yapılacak memur personel ve asker adayları için eğitim niteliği özel nitelikler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda memur, personel ve polis alımları en az İlköğretim ve lise mezunu kapsamında yapılmakta ve ve bağlamda adayların Lise veya dengi okul mezunu, iki Yıllık Ön Lisans Programından veya Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmaları gerekli ve eğitimin yurtdışında almış olan adaylar için YÖK tarafından onaylanmış yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

KPSS EN AZ 55 VE 60 TABAN PUAN İLE ALIM YAPILIYOR!

Ağustos ayı sonu ile ve Eylül ayı içerisinde yayımlanmış olan memur personel alımları için adayların bazı ilanlarda KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, kamuya en az 55 KPSS puanı ile memur personel alımı yapılacak. Belediye adaylardan 55, OGM adaylardan 60 ve Türkiye Adalet Akademisi adaylardan en az 60 KPSS puanı ile alım yapılmaktadır.

KPSS'siz Memur Personel Alımları:

Eylül ayı içerisinde bazı kamu kurumları ve kuruluşları KPSS şartı ile alım yapıyor olsa da İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanların bir çoğu için adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmayacak.

EYLÜL AYI MEMUR PERSONEL VE POLİS ALIMI LİSTESİ

Eylül ayı memur personel alımları adlı haberimizde sizler için özel olarak hazırlamış olduğumuz bu haberimizde sizlere aşağıdaki tablo yardımı ile ilgili ilanlara ulaşmanızı sağlıyor olacağız. Bu sayede, Alım yapacak kuruma, İlanların detaylarına, Son başvuru tarihine, Alım yapılacak toplamda personel sayısına ve KPSS şartının olum olmadığı gibi tüm önemli detaylara ulaşarak ilgili ilanları açabilirsiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

kaynak:işinolsa.com

​