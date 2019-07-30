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2019 EUS Başvuruları Başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) Başvurularının Alınması başladı. İşte detaylar...

2019 EUS Başvuruları Başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) Başvurularının Alınması başladı. İşte detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 16:01
2019 EUS Başvuruları Başladı!

EUS sınavı başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) için başvuru işlemleri başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından kılavuz yayınlandı ve başvuruların detayları belli oldu. Peki, EUS sınavı başvuru nasıl yapılır? ÖSYM 2019 EUS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

EUS SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2019 EUS başvuruları 30 Temmuz - 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler.

İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sorna sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) 21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Temmuz- 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların, ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) Başvuru Kılavuzu

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2019 eus başvuruları başladı
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