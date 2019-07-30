2019 DUS ve STS Başvuruları Başladı!

2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ve 2019 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği), 29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.



Başvurular, 30 Temmuz-08 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 13.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.



Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Başvuru Kılavuzu



2019-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) Başvuru Kılavuzu

2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Başvuru Kılavuzu

SINAV TARİHİ : 29 Eylül 2019

BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Temmuz - 8 Ağustos 2019

(Ücret ödeme için son gün, 9 Ağustos 2019)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 216,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 324,00 TL

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ : 20,00 TL

2019 DİŞ HEKİMLİĞİ SEVİYE TESPİT SINAVI (2019-STS Diş Hekimliği)

2019 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği), 29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular, 30 Temmuz-08 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar,başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 13.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

2019-Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) Başvuru Kılavuzu

BAŞVURU SÜRESİ : 30 Temmuz - 8 Ağustos 2019

(Ücret ödeme için son gün, 9 Ağustos 2019)

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 29 Eylül 2019, 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 216,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 324,00 TL

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