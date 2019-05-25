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2019 Bekçi Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacağının açıklanmasından sonra 1 nisan 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla bekçilik sınavı ne zaman 2019 ve bekçilik sınav tarihi açıklandı mı? sorularını araştırmaya başladı. Adaylar, bekçi olma umuduyla sınav gününü beklerken Bekçilik sınavı ne zaman 2019? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı? gibi konuları arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

2019 Bekçi Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacağının açıklanmasından sonra 1 nisan 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla bekçilik sınavı ne zaman 2019 ve bekçilik sınav tarihi açıklandı mı? sorularını araştırmaya başladı. Adaylar, bekçi olma umuduyla sınav gününü beklerken Bekçilik sınavı ne zaman 2019? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı? gibi konuları arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:57
2019 Bekçi Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Bekçi olmak isteyen adaylar bekçi olma umuduyla başvurularını tamamladı. Başvuru işşlemlerini başarı ile tamamlayan binlerce bekçi adayının aklında, bekçilik sınav tarihi ne zaman açıklanacak soruları cevap arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yürüttüğü sınav ve mülakat süreciyle ilgili kurumdan herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak bir önceki bekçi alımlarındaki süreç takvimi incelendiğinde, 27 Mayıs 2018'de başlayan başvuru alımlarının bitiminden sonra sınav tarihi 6 Temmuz 2018 tarihinde açıklanmıştı ve bekçi adayları sınava 20 Ekim 2018 tarihinde girmişti. Bu bilgiler baz aldığımızda 2019 döneminde yapılacak sınavın 2019 yılının Haziran ayının son haftası veya Temmuz ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor.

BEKÇİLİK SINAVI KONULARI
Mahalle bekçiliği yazılı sınavı, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur. Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir:

  • Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20
  • Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15
  • Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
  • Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
  • Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15
  • Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20
    GENEL TOPLAM 100

Mahalle bekçisi adayın, yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alması gerekir. 100 soru olacak en az 50 tane doğru yapmanız istenecektir. Elli puan alamayan aday elenir ve bekçilik fiziki parkur sınavı ve sözlü mülakata katılamaz. Bakanlık ihtiyaçlar çerçevesinde başarı puanını değiştirebilir; arttırabilir ya da azaltabilir. Yazılı sınavda yanlışlar doğruları götürmeyecek ve her soru bir puan olacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.05.2019 23:07
Anahtar Kelimeler:
2019 bekçi sınavı zaman yapılacak
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