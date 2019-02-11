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2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bekçi alımları için birçok vatandaş büyük bir merakla ilanların yayınlanmasını bekliyor. Peki bekçi alımları ne zaman olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Bekçi alımlarında başvuru şartları neler olacak? Bekçi alımları nereden yapılacak? Bu gibi merak edilen sorulara ait tüm detaylar haberimizde...

2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bekçi alımları için birçok vatandaş büyük bir merakla ilanların yayınlanmasını bekliyor. Peki bekçi alımları ne zaman olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Bekçi alımlarında başvuru şartları neler olacak? Bekçi alımları nereden yapılacak? Bu gibi merak edilen sorulara ait tüm detaylar haberimizde...

11 Şubat 2019 Pazartesi 14:49
2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bekçi alımları için birçok vatandaş büyük bir merakla ilanların yayınlanmasını bekliyor. Peki bekçi alımları ne zaman olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Bekçi alımlarında başvuru şartları neler olacak? Bekçi alımları nereden yapılacak? Bu gibi merak edilen sorulara ait tüm detaylar haberimizde...

Çok sayıda vatandaş bekçi alımları ne zaman olacak diye merak ediyor. Bekçi alımları 2019'da ne zaman başlayacak? Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için aranılan şartlar nelerdir? Yaklaşık 10 bin bekçi ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı kararnanamesine göre 10 bin bekçi kadrosu belirlendi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

13 Kasım 2018 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. Fakat bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI

10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı; Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60'ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
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Mesut balci 7 gün önce

Askerlik zorunluluğunu kaldırın işte ya

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Çetin 7 gün önce

Askerlik şartı aranmasin

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süleyman 7 gün önce

sayın bakanım Allah aşkına sesimizi duyun ne olur bedelli askerlik başvurusu yapanlarda bekçilik başvurusu yapabilsin sonuçta ben istemedim geç bir celp dönemi ve günü geliğinde olurda kazanırsak rapor alıp gidip yapacaz zaten çok uzun bir zamanda değil şimdi deseler gider yapar gelirim işi gücü bıraktık bedelliye başvurduk hemen gidip yapıp geliriz diye ancak celp dönemi çok geç bir tarihe atıldı Allah aşkına yardımcı olun...saygılar

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Eren 7 gün önce

Yası 35 cekseler ne iyi olur

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Fatih 7 gün önce

yaş sınırının 35 olmasını bekliyoruz.

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Üniversite mezunu 7 gün önce

Ne zaman başvurular baslayacak

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Birisi 7 gün önce

50 puan nedir ya yok 30 olsun kadın alım niye olmuyor ? Ohh yeri gelince eşitiz yeri gelince yok erkek üstün kadın polis asker de almayın o zaman

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Ben 7 gün önce

Yalan yanlış diye ilan vermeyin.Bi tıklanma olacak diye böyle haberler vermeyin.

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