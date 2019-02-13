2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu mu? Bekçi İlanı Ne Zaman Yayınlanacak?

2018 yılının Kasım ayında 10 bin bekçi alınacağı ile ilgili açıklamalar yapılmaya başlanmış ardından da Resmi Gazete'de 10 bin bekçi kadro ihdası yayınlanmıştı. Yüzbinlerce vatandaş bekçi olma hayali ile yayınlanacak ilanı beklemeye başlamıştı. Bugünlerde vatandaşlar 2019 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? ve Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? şeklindeki soruların cevaplarına yanıt arıyor. Peki, 2019 bekçi alımı ile ilgili son durum ne? İşte detaylar...

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2019 yılında 10 bin bekçi alımı yapılması bekleniyor. Bu karar ile birlikte bekçi olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş başvuru tarihinin açıklanmasını beklemeye başladı. Konuyla ilgili kesin bir açıklama gelmeyince binlerce kişi şu günlerde internette 2019 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Peki, 2019 bekçi alımı ile ilgili son durum ne?

2019 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

2019 Bekçi alımı ile ilgili henüz bir gelişme yok. Ancak, şubat ayı içerisinde başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili ilk açıklamayla birlikte ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Resmi Gazete'deki 10 bin kişilik bekçi kadro ihdasına ek olarak 500 kişilik daha kadro açıldığını belirtmişti. Bu açıklama ile 2019 yılında alınacak bekçi sayısı 10500'e çıktı.

HANGİ İLLERE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hangi illere bekçi alımı yapılacak sorusuna katıldığı bir televizyon programında cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bekçilere ayrı bir önem verdiğini hatta " herkes bekçinin düdüğünü duyacak" talimatı verdiğini açıklamıştı.

81 ile bekçi alımı yapılacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili " arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar en kısa sürede alımları başlatacağız" açıklaması yapmıştı.

BEKÇİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

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