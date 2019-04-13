2019 - 35 Bin JÖH, JÖAK, JOPER ve PÖH Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamalarda Polis Özel Harekat açığı olduğu duyurulmuştu.

Bu konuda 2019 yılı içerisinde PÖH alımlarının ne zaman yapılacağı ise belirsizliğini korurken adaylardan flaş bir talep geldi.

Yaş şartları;

"18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak"

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

ADAYLAR EĞİTİM MEZUNİYET ŞARTINDA EN AZ İLKOKUL TALEBİNDE BULUNDU

Yaş şartının yanı sıra en çok değişiklik talep edilen şart ise eğitim mezuniyet şartı;

Adaylar en az lise mezunu alımlarının yapılmasının yerine en az ilkokul mezunu olmak şartı getirilmesini istiyor.

Bu konuda JÖH, JOPER ve JÖAK ile PÖH alımlarında en az ilkokul mezunu talebi ne zaman yerine getirilir bilinmiyor.

Süreç hakkında yapılan açıklamalarda EGM ve JGK tarafından şartlara yönelik olarak özellikle eğitim mezuniyet şartı hakkında açıklama yapılmadı.

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