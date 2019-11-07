Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev alan bekçiler, 2016 yılı itibarıyla yeniden göreve başladı. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının 2019 1. dönem süreci tamamlanıyor. Son aşama olan sözlü mülakatlar 12 Ekim'de tamamlanmıştı. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

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