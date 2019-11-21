20 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU! Ahşap masa sandalye takımında büyük indirim...

ŞOK 20 Kasım 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 sayfalık katalogta birbirinden zengin ürün çeşitleri yer alıyor. Peki bu hafta ŞOK marketlerinde hangi ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor?