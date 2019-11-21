20 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU! Ahşap masa sandalye takımında büyük indirim...

Evin İhtiyaçları olarak karşımıza çıkan ŞOK 20 Kasım 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta cam ankastre setinden, ahşap çocuk yatağına, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar onlarca ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
ŞOK 20 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
- Alpina 3’lü Cam Ankastre Set yalnızca 1079 TL
- 6 adet tost yapabilme imkanı, Çıkarılabilir yapışmaz kolay temizlenebilir pişirme plakası ve Kilitleme sistemi ile sinbo Tost Makinesi 139 TL
- Aynı anda 4 fincan kahve yapabilme imkanı sunan Teba Elektrikli Cezve 27,90 TL
- Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL
- KUMSAL Krep Tava 24,90 TL
- Derin Dondurucu Saklama Kabı 7,95 TL
- Paşabahçe Yuvarlak Tepsi 24,90 TL
- Paşabahçe Botanica Vazo 19,95 TL
- Paşabahçe Tabak 12,95 TL
- Paşabahçe Vario Kulplu Bardak 4’lü 24,90 TL
- Paşabahçe Desenli Çay Seti 8 parça 19,95 TL
- Kayın ağacından üretilmiş 180 x 80 x 170 cm ölçülerinde Ahşap Çocuk Yatağı 799 TL
- Ahşap Masa Sandalye Takımı 139 TL
- 4 Çekmeceli Ahşap Raf 149 TL
- Ahşap Raflı Çocuk Kitaplığı 129 TL
- Ahşap Elbise Askılığı 99,90 TL
- Lisanslı Yazı Tahtası 12,95 TL
- GOKIDY Oyun Hamur Seti 10’lu 12,95 TL
- Oyuncaklı Oyun Minderi 45 TL
- 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt 19 TL
- İçim Laktozsuz Yoğurt 750 gr 5,95 TL
- İçim Laktozsuz Süt 200 ml 1,75 TL
- İçim Laktozsuz Kefir 1 lt 6,95 TL
- Hoya Ceri 9,90 TL
- Gourmet Selection Kahve Kreması 2,50 TL
- Ülker Cocostar Atıştırmalık 3,95 TL
- Cappy Pulpy Portakal 330 ml 2,54 TL
- Amigo Pop Corn hediyeli Redbull 250 ml 5,95 TL
- SuperFresh Milföy Hamuru 1 kg 7,90 TL
- Oral B 3 Boyutlu Beyazlık Diş Fırçası 1+1 14,07 TL
- Banat Tiryakilere Özel Diş Fırçası 4,95 TL
- Dermokil Sıvı Sabun Çeşitleri 500 ml 7,95 TL
- Bioblas Botanic Oils Argan /Sarımsak Yağı 360 + 150 ml 19,90 TL
- Sleepy Natural İkili Külotlu Bebek Bezi 39,90 TL
- Finish Hepsi 1 Arada Kapsül 50’li 36,95 TL
- Finish Tuz 1,5 kg 7,95 TL
- Finish Parlatıcı 250 ml 7,95 TL
- Alo Beyaz ve Renkliler İçin 7 kg 35,90 TL
- Familia Kağıt Havlu 12’li 18,95 TL
- Familia Tuvalet Kağıdı 32’li 28,95 TL
- Domestos Sıfır Klor Çamaşır Suyu 6,45 TL
- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 2 x 1440 ml 26,95 TL