20 Günde İngilizce Öğreten 150 Sayfalık Kitap 150 TL

25 dil bilen Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu’nun tüm dillerin köklerini araştırarak kendine has geliştirdiği ‘Pratik Evrensel Grammer’ metodu ile kaleme aldığı ’20 Günde İngilizce’ kitabı raflarda yerini aldı. Eş zamanlı olarak Türkiye ve Azerbaycan’da okuyucular ile buluşan kitap, ingilizcenin gramerini detaylı şekilde anlatsa da, bilimsel değil, pratik gramer içeriyor.İnsana en kısa sürede yabancı dilde cümle kurmasını sağlayacak pratik bir yol sunan yöntem ile hazırlanan kitapta Intermediate seviyesine kadar 2000 kelime yer alıyor.

‘Pratik Evrensel Gramer’ teorisine göre hazırlanan, bütün dillerin aynı olduğunu ve sadece iskeletinin anlaşılması gerektiğini savunan 25 dil bilen Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu’nun kaleme aldığı ’20 Günde İngilizce’ kitabı yayımlandı. Kitaptaki materyaller en kolay algılanabilecek şekilde hazırlanarak, dil öğrenmeye ait kurallar burada belirli düzende verilmiştir. Özel bir yöntemle dil öğrenmenin en iyi örneklerinden olan bu kitabı okumaya başlamadan önce “Kullanım Kılavuzu” kısmına bakmanız tavsiye edilmektedir. Bu yöntem ve materyaller İngilizce'yle daha iyi anlaşmanıza yardımcı olacaktır.

Kitabın adı: 20 Günde İngilizce

Kitabın yayınevi: Gulu Publish

Sayfa sayısı: 150

Fiyatı: 150 TL