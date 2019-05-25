20 Bin Emlak Yönetimi Mezunundan Bakan'a Çağrı!

Aylardır gerek bakanlık ziyaretleri gerek sosyal medya üzerinden gerekse de mektupla seslerini duyurmaya çalışan 20 bin emlak ve emlak yönetimi mezunu Çevre ve Şehricilik Bakanlığı'na bağlanan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimlere bağlı il özel idareler ve belediyelerin emlak birimlerinde 5000 kadro istiyor!



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUMA 20 BİN EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ MEZUNLARINDAN TWEET YAĞMURU

Gönderilen mesajlardan bazıları şöyle;



Senelerdir sıkıntılar içinde olan ve uzun zamandır binlerce eksiklerine personel alımı yapmayan #milliemlak genel müdürlüğümüze '3301 nitelik kodu ile #emlakveemlakyönetimi ' mezunu 2000 kadro istiyoruz.





Çağdaş şehirlerin vatandaşlık hizmetlerinin merkezinde liyakat vardır.Açık sayısı bu kadar fazla iken son yıllarda verilen atama sayıları yetersizdr ☞BELEDİYELERE 1000 KADRO ☞MİLLİ EMLAK'A 2000 KADRO ☞TAPU VE KADASTRO'YA 2000 KADRO! #emlakveemlakyönetimi @csbgovtr @murat_kurum



#emlakveemlakyönetimi Milli Emlak taşrada ilçelerin %90 ında 1 memur Genel Müdürlüğün tüm işini aynı anda tek başına yapmaya çalışıyor. Her ilçeye en az 2 memur gerekli Milli Emlaktaki "inanılmaz sorunları" görünce çözeceğinizden eminiz 5000 Kadro @murat_kurum @csbgovtr





Şehircilik alanındaki en değerli diplomaya sahip #emlakveemlakyönetimi mezunları milli emlak, tapu ve kadastro, yerel yönetimlerde, il özel idarelerde ve belediyelerde #5bin kadro istiyor. @murat_kurum @osibay61 @TuranKONAK @ydurmus @_aliyalcin_ @sonertufanoglu @csbgovtr

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