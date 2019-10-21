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2 milyon Suriyeli ülkesine dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz'' dedi.

2 milyon Suriyeli ülkesine dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz'' dedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:08
2 milyon Suriyeli ülkesine dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:
365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız.

Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız.

Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır.

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milyon suriyeli ülkesine dönüyor
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