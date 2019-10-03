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2 küçük öğrenci, deprem sırasında yürüme engelli arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu

İstanbul'da geçen hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

2 küçük öğrenci, deprem sırasında yürüme engelli arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu

İstanbul'da geçen hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:01
2 küçük öğrenci, deprem sırasında yürüme engelli arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor.

8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu. 

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Son Güncelleme: 03.10.2019 17:28
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küçük öğrenci deprem sırasında yürüme engelli arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu
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