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2 günde 21 bin 77 sürücüye radar cezası kesildi

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde, 21 bin 77 kişinin hız ihlali yaptığı tespit edildi.

2 günde 21 bin 77 sürücüye radar cezası kesildi

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde, 21 bin 77 kişinin hız ihlali yaptığı tespit edildi.

24 Eylül 2019 Salı 15:13
2 günde 21 bin 77 sürücüye radar cezası kesildi

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde, 21 bin 77 kişiye hız ihlali cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının meydana gelmesinde yüzde 36 etkiye sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 21-22 Eylül tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Trafik polislerince denetlenen 43 bin 767 araçtan 21 bin 77'inin hız ihlali yaptığı tespit edildi.

İhlali yapan sürücülerden yüzde 62.4'üne kullandığı araç durdurulup bilgilendirilme yapılarak yüzde 37.6'üne araçların tescil plakasına olmak üzere ceza kesildi.

Kontroller sonucu, 378 araç trafikten men edilirken, 20 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetimler kapsamında tespit edilen 23 bin 377 trafik kural ihlaliyle ilgili de işlem yapıldı.

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