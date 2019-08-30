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2 Bin 660 Dolar Maaşla Kabin Memuru Alınıyor!

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, aylık 2,660 dolardan başlayan maaş ile Türkiye’de kadın kabin memuru alımlarına devam ediyor.

2 Bin 660 Dolar Maaşla Kabin Memuru Alınıyor!

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, aylık 2,660 dolardan başlayan maaş ile Türkiye’de kadın kabin memuru alımlarına devam ediyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:13
2 Bin 660 Dolar Maaşla Kabin Memuru Alınıyor!

Emirates, Türkiye'den kabin memuru alımlarını sürdürüyor. Emirates, kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için;

- 7 Eylül Cumartesi günü saat 09:00’da Ankara Sheraton Hotel Convention Center’da,

- 9 Eylül Pazartesi günü saat 09:00’da İzmir Mövenpick Hotel’de olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.

Kabin memuru olmayı hedefleyen adaylar işe alma süreci hakkında bilgi edinip,Dubai’de yaşam ve iş yaşamının nasıl olduğu hakkında bilgilendirilecekler.

Emirates’den yapılan açıklamaya göre, kabin memurlarına sunulan olanaklardan birkaç tanesi şöyle:

- 2,660 dolardan başlayan maaş

- 30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkeye dönmek için bir yıllık ücretsiz izin bileti (3 yıllık çalışma

süresinden sonra bu bilet herhangi bir Emirates destinasyonuna çevirilebiliyor.)

- Dubai’de şirketin sağladığı bir evde konaklama imkanı.

- Sefer sırasındaki yemek, otel konaklaması ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından

sağlanması.

- Ev ve havalimanı arası transfer

- Şirket tarafından ücretsiz üniforma verilmesi.

İşe alım süreci ve gereksinimler:

Firma görüşme günlerinde gereksinimler ve Dubai’de hayat hakkında bilgilendirecekler. Aynı zamanda, kabin memuru adaylarının giyim kuşamı ve beşeri kabiliyetleri değerlendirilecek.

Adayların CV’leri değerlendirilip, mülakata alınacaklar. Değerlendirilen adaylar, grup değerlendirmesi aşamasında takım halinde çalışmaları istenecek ve bu yöndeki becerileri değerlendirilecek.

Adayların boyları ve kabin içerisinde erişimleri ölçülecek ve değerlendirilmeye katılacaktır. Bu aşamayı başarıyla geçen adaylar, İnternet üzerinden İngilizce dil bilgilerini ve sosyal davranışlarını ölçeklendirecek bir sınava tabii tutulacaklardır.

Son olarak adaylar, eğer sınavlarda başarılı olabilirilerse, web üzerinden şirket yetkilileri ile son bir mülakata gireceklerdir.

Emirates’in adaydan beklediği özellikler de şöyle sıralandı:

- En az 21 yaşında olmak.

- Ayak uçlarında dururken 212 cm’lik kol erişimi.

- Minimum 160 cm boy.

- Lise mezunu olmak.

- İngilizce’de yazılı ve sözlü akıcılık.

- Üniforma dışında görünür dövme olmaması.

- Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksine sahip olunulması.

- Mülakatlar sırasında, resmi kıyafetler. Kadınlarda, topuklu ayakkabı giyinilmesi, görünürde dövme olmaması, manikürlü ve sade renkli oje kullanılması (kullanılıyorsa), ve saçların düzgün bir şekilde toplanması. Erkek adaylarda ise, sakal tıraşı olunulması, takım elbise giyinilmesi, görünürde dövme olmaması ve saçların kısa olması talep ediliyor.

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bin dolar maaşla kabin memuru alınıyor
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