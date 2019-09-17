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2 bin 500 polis alınacak! Başvurular başladı...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi (PA) bünyesinde eğitime alınacak olan 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi için ön başvuru süreci başladı.

2 bin 500 polis alınacak! Başvurular başladı...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi (PA) bünyesinde eğitime alınacak olan 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi için ön başvuru süreci başladı.

17 Eylül 2019 Salı 11:48
2 bin 500 polis alınacak! Başvurular başladı...

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri  Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine  500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacak. Başvurular bugün başladı. 

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri  Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan  lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü  erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat  branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans,  lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı  yapılacak.

 

ÖZEL HAREKAT BAŞVURU ŞARTLARI 

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2018 ya da 2019 KPSS'den ön lisans seviyesinde en az 65, lisans seviyesinde ise en az 60 puan almış olmanın ön koşul olacağı POMEM kadın özel harekat polisi alımında diğer şartlar ise şöyle olacak;

Lise, önlisans ya da lisans mezunu olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01 Ocak 1992 ile 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak,

En az 162 cm boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak, 

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan koşulları karşılıyor olmak,

Adayın ve eşinin; bir yıl ve daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması,

Herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma içerisinde bulunmamak,

Adayın ve eşinin;  genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak 

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

genel olarak şartları oluşturmaktadır.

Adaylar başvurularını İnternet üzerinden gerçekleştirecekr. İnternetten yapılacak  başvurular bugün başladı. 27 Eylül 17.00'ye  kadar işlemlerini E-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Başvuru ekranındaki işlemlerin aktif olabilmesi için adayların, Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA hesabına “25. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” adı altında 130 TL yatırması gerekmektedir. Ödemeler yalnızca Halkbank ATM'leri ve şubelerinden yapılacak.

2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

200 kadın ve bin 800 erkek olmak üzere toplam 2 bin kişiyi komiser yardımcısı olmak üzere eğitimlere dahil edecek olan Polis Akademisi Başkanlığı, adaylarda şu şartları istiyor:

2018-2019 KPSS lisans sınavında P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olmak,

Sağlık Yönetmeliğinde yer alan şartları karşılıyor olmak, 

Kadınlarda 162, erkeklerde ise en az 167 boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak,

Adayın ve eşinin;  genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak 

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

başvuru koşulları arasında önemli olarak addedilenler olacak.

Adaylar başvurularını 17 Eylül ile 27 Eylül tarih aralığına 10 günlük süreçte tamamlayacak. Başvuru tamamıyla internet üzerinden E-Devlet şifresi aracılığıyla gerçekleştirilecek. 

Başvuru ekranındaki işlemlerin aktif olabilmesi için adayların, Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA hesabına “2019 YILI 5. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU GİRİŞ SINAVI” adı altında 130 TL yatırması gerekmektedir.Ödemeler yalnızca Halkbank ATM'leri ve şubelerinden yapılacak.

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bin polis alınacak başvurular başladı
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