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2 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak.

2 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak.

01 Eylül 2019 Pazar 14:14
2 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri  Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine  500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacak.   Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri  Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan  lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü  erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

   500 kadın özel harekat alımı yapılacak

 Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat  branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans,  lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı  yapılacak. Ön başvuru tarihleri ve sınavlara ilişkin diğer esaslar daha sonra  Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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bin polis adayı alınacak
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